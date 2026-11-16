Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

A Fidesz MTI-hez eljuttatott közleményében az NVVH-t „újkommunista ÁVH-nak, annak elnökét, Unger Annát „a politikai rendőrség vezetőjének”, az RTL televíziós csatornát pedig „kormánymédiának” titulálták, és kijelentették, hogy a hivatal vezetőjét „nyilván maga a miniszterelnök rendelte be a lakájmédia riporteréhez, hiszen mindent ő irányít”.

A közlemény szerint Unger Anna az adásban „kénytelen volt bevallani, hogy semmit sem tudnak a Seszták-üggyel összefüggésben megtalált pénzzel kapcsolatban”, és hogy az elnök elismerte: a kutatások helyszíneit sem tudják senkihez kötni, továbbá „nem tud felvilágosítást adni, hogy ki, mit, hogyan csinált ebben az ügyben”, illetve nem látta a bizonyítékot, nem tudja, őrizte-e valaki a pénzt és a helyszínt.

A közlemény szerint Unger Annának nincs információja arról sem, hogy a megtalált pénz része-e annak az összegnek, amelyet „Seszták Miklósra kentek”, de „nem is merné azt állítani, hogy a pénz Seszták Miklós széfjeiből származna”. „Az ÁVH-elnök összeomlásszerű interjújában” arra sem tudott válaszolni a párt szerint, hogy mióta lehetett a rejtekhelyen a pénz, illetve hogy a letartóztatásban lévő korábbi minisztert tájékoztatták-e a nyomozati fejleményekről.

Unger Anna „kínos, önleleplező vallomása” után sok a gyanús körülmény és a megválaszolatlan kérdés, emellett „egy ilyen kiemelt ügyet ilyen hanyagul, szakszerűtlenül és tájékozatlanul kezelni és vezetni több, mint gyanús” – fogalmaztak a közleményben. A párt közleménye szerint az interjú politikai megrendelésre, azzal a céllal készült, hogy elterelje a figyelmet „Magyar Péter és a Tisza botrányairól és a költségvetésről”.

A Fidesz szerint az „újkommunisták a régiek módszereit alkalmazzák, hogy kialakíthassák az egypártrendszert”. „Magyar Péter politikai színházában előbb megnevezik a kiszemelt tettest, és mire a tények napvilágra kerülnek, addigra azok már alig érdekelnek valakit” – írták a közleményben, amelyet azzal zártak, hogy „a Fidesz éppen úgy fog harcolni az önkénnyel szemben, mint tette azt a kommunizmus megbuktatásakor”.