Rétvári Bence mandátuma visszaadására kéri Seszták Miklóst

Mandátuma visszaadására kéri Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt a a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt is írta: Seszták Miklós a hatóságok előtt tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát.

A frakcióvezető úgy fogalmazott:

„ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak pedig élesen el kell különülnie politikai közösségünktől.”

Szerinte Magyar Péter arra akarja felhasználni az ügyet, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be, amit a KDNP nevében visszautasított.

Előzőleg Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy ha van a Fidesz-KDNP frakciónak becsületes, tisztességes tagja, akkor bizonyára haladéktalanul elhatárolódik a maffiától, és lemond a mandátumáról. Szerinte Aki marad, arról az egész ország tudni fogja, hogy az orbáni maffia része.

Seszták Miklóst a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy miatt tartóztatták le még szeptemberben.

Az NVHH pénteken arról tájékoztatott, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.