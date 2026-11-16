Seszták Miklós ügyvédjének kérdései vannak a 6,5 milliárd forinttal kapcsolatban

Nyilatkozott Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje, miután Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke vasárnap este az RTL Házon kívül című műsorában közölte: nem tudják, hogy kié a múlt héten megtalált, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz.

A védő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy már szombaton is éppen ezt hangsúlyozta, amikor a hatóság által közzétett felvételekről és a lefoglalt milliárdokról kérdezték. Mint arról a lap beszámolt, Papp Gábor szerint az NVVH közleménye nem állította, hogy a különböző helyszíneken megtalált készpénz Seszták Miklós tulajdona lenne.

Az ügyvéd azt is kijelentette, hogy az összeg nem a volt miniszteré, ugyanakkor ügyvédi titoktartásra hivatkozva további részleteket nem árult el. Megjegyezte: nem kíván találgatásokba bocsátkozni. Mint mondta, ő iratokból dolgozik és a tényeket szeretné megismerni, mielőtt további következtetéseket vonna le.