Mint arról az Infostart is beszámolt, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár nyílt pályázat kiírása nélkül osztott szét mintegy 3 milliárd forintot színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezeteknek, azzal az indoklással, hogy csak október végén vált ismertté a rendelkezésre álló keretösszeg, így a pályázat lebonyolítására az év végéig már nem lett volna idő, a támogatások elvesztek volna.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter péntek reggel a Facebook-on közzétett közleményében igyekezett tisztázni a helyzetet, és elmagyarázni, hogyan is születik meg a döntés a támogatások kiosztásáról minisztériumi szinten.

„Amikor átvettük a kormányzást, vállalást tettünk: a TISZA-kormány transzparens módon fog működni. Nálunk a közpénz nem veszíti el közpénz jellegét, és minden döntésnél a lehető legnagyobb szakmai alapossággal járunk el. Ehhez tartjuk magunkat” – írta közleményében a tárcavezető.

„Az elmúlt napokban sok szó esett az előadó-művészeti szervezetek kulturális válságkezelési támogatásáról.”

„Fontos leszögezni, hogy ez a támogatási döntés egy szakmailag megalapozott, testületi véleményen alapuló folyamat eredménye.”

„A célja az volt, hogy olyan kulturális szervezeteken segítsünk, amelyek magas színvonalú művészeti tevékenységet folytatnak, és amelyeket a Fidesz-kormányok mégis a megszűnés határára sodorták.

A döntés alapján 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, a független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesülne.”

„A támogatásról a korábbi gyakorlattal ellentétben nem egy központosított miniszteri döntés született.”

„Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban a politikával szemben, és ez az elmúlt 16 év kormányzása után teljesen érthető. Aki másfél évtizeden át azt látta, hogy a Fidesz titokban, pártérdekek mentén osztja a közpénzt, annak joga van gyanakodni, joga van kérdezni, és joga van válaszokat kapni.

Éppen ezért fontos, hogy a félinformációk és az akaratlan vagy szándékos hazugságterjesztés helyett álljunk meg egy pillanatra.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium még a támogatások folyósítása előtt újra átnézi a teljes folyamatot, hogy minden felmerült kérdést egyértelműen tisztázzunk” – áll a kulturális miniszter pénteki közleményében.