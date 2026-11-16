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Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

Infostart / MTI
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Az a nagy mennyiségű pénz, amelyet a november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársai, korrupciós cselekményt bizonyíthat, ennek megfelelően kezelték, illetve kezelik – mondta a hivatal elnöke a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn.

Unger Anna megerősítette, hogy a fellelt és lefoglalt több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzre a Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter ügyében folytatott büntetőeljárás keretében, a nyomozás során szerzett információk segítségével bukkantak kollégái.

Közölte:

a föld alól, széfből, madáretetőből, raktárból, dobozokból előkerült pénzzel kapcsolatban az NVVH nyomozói a protokollnak megfelelően rögzítették a rendelkezésre álló DNS- és egyéb nyomokat. Ezután a pénz bűnügyi letétbe került a Magyar Államkincstárhoz (MÁK),

s „ez a pénz addig ott fog pihenni, amíg nem lesz egy jogerős ítélet, ami rendelkezik” a felhasználásáról.

Unger Anna megerősítette azt is, hogy a bankjegyek jelenleg is a MÁK-nál vannak, megszámlálásuk után jegyzőkönyv készült, amely tartalmazza többek között, melyik típusból hány darab, milyen címletű van, mi a sorszáma.

Kiemelte: a pénz nem úgy bűnjel, mint egy véres kés, amelyen például vér bizonyítja, hogy azzal gyilkoltak. „Ez a bűnjel, hogyha bűnjel, akkor ez a korrupciós cselekményre bűnjel” – fogalmazott, hozzátéve: nem azt fogja bizonyítani a pénzösszeg, hogy ezt valaki megfogta.

Azzal kapcsolatban Unger Anna nem adott információt, hogy a fellelt pénz hatására újra kihallgatják-e Seszták Miklóst vagy másokat. A pénz valódiságát kétségbe vonó állításokról azt mondta: azok az intézményekbe vetett bizalom rossz állapotát tükrözik.

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azon kijelentésével kapcsolatban, miszerint „az összes ügy arra irányul, hogy eljussanak hozzá”, Unger Anna közölte: az ügyek célja, hogy feltárják, hova tűnt Magyarországról az elmúlt másfél-két évtizedben „a hatalmas mennyiségű közvagyon”, s ezt visszaszerezzék a köznek.

Az NVVH szervezetével kapcsolatban azt mondta: a tervezett 150 munkatárs fele már megvan, és „gőzerővel” keresik és veszik fel az ügyészeket, nyomozókat, revizorokat. Emellett hamarosan fizikai munkahelyüket is kialakítják egy a vagyonkezelőtől kapott épületben.

Fejes Péter nemrégiben megválasztott új legfőbb ügyésszel már egyeztettek, az NVVH csapata pedig kedden délelőtt személyesen is találkozik vele – mondta el a műsorban Unger Anna.

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Kezdőlap    Belföld    Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

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