ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Seszták Miklós ügy: az NVVH tudta hova kell menni a pénzért

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.

Unger Anna nem adott érdemi információt arra a kérdésre, hogy valakinek a vallomása alapján indult-e meg a kutatás, esetleg egy vádalku után indultak a pénzért. Mint mondta, mindez befolyásolná a folyamatban lévő nyomozás eredményeit.

Annak kapcsán, hogy a fellelt több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénz része-e annak, amelyet korábbi információk szerint Seszták Miklós ingatlanokban tarthatott, közölte: nem szeretné összekötni a két információt, s ezt egyelőre nem is szeretné a hivatal tényként közölni.

Az elnök a pénz felkutatásának részleteiről elmondta: az akciók során volt, hogy erdőben ástak, madáretetőbe nyúlva fértek hozzá bankjegyekhez, de raktárépületben, széfben is találtak pénzkötegeket.

A megtalált pénzt a nyomozók gépjárműveikkel szállították a NAV raktárába, majd pénteken délelőtt vitték el a Magyar Államkincstárhoz, ahol nyolc órán át számolták meg a munkatársak. A fellelt összeg a hivatal hatósági letéti számláira került, azaz még nem elkölthető – hangsúlyozta.

Mivel a fellelt pénz egy része 500 eurós címletekben volt, és ilyen bankjegyeket már hét éve nem nyomtatnak, ez az információ "utalhat (...) a pénznek az időbeliségére", azaz lehet, hogy nem frissen beszerzett bankjegyekről van szó – közölte, hozzátéve: majd a nyomozás fogja kideríteni, mikor és hogyan kerültek oda a bankók, ahol megtalálták azokat.

Az NVVH pénteken tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyében összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár, azaz mintegy 6,5 milliárd forint.

Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron letartóztatása kapcsán az NVVH elnöke közölte: a Nemzeti Nyomozó Iroda embercsempészés ügyében folytat eljárást, míg az NVVH hivatali vesztegetés miatt nyomoz. Azt szeretnék kideríteni, hogy a letartóztatottak miként használták politikai kapcsolataikat emberek vízumhoz juttatásához.

Az NVVH által átvett ügyekkel kapcsolatban azt mondta: minden ügyben "jól állnak", s ha odaérnek a nyomozásban, lehetnek újabb letartóztatások is.

Arról, hogy mikor lehetnek az első jogerős ítéletek, azt mondta: mindez a bíróságokon múlik. Látva az összetett, nagy gazdasági bűncselekményekhez kapcsolódó ügyeket, nem lenne meglepő, ha 6-8 évig is eltarthatna egy-egy folyamat, de a maguk részéről arra törekednek, hogy ne kelljen ennyi ideig várni – mondta.

Arra a felvetésre, hogy idén indítanak-e még újabb ügyeket, illetve melyek ezek, azt mondta: nem négy ügyön dolgoznak és nem elégszenek meg hatmilliárd forinttal.

Az Unger Annával készült teljes interjút itt nézheti meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Seszták Miklós ügy: az NVVH tudta hova kell menni a pénzért

seszták miklós

milliárdok

nvvh

unger anna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az erdők megmentése milliárdokat spórolhatna meg a gazdaságnak

Az erdők megmentése milliárdokat spórolhatna meg a gazdaságnak
Az Európai Unió és Magyarország 2050-re vállalta a klímasemlegesség elérését. Az ezt segítő legolcsóbb megoldások egy része nem az erőművekben, az iparban vagy a közlekedésben, hanem az erdők megőrzésében van – derült ki a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont modellezéséből. A Kutatóközpont főmunkatársa, Kis András közgazdász-vízgazdasági elemző az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy az erdők folyamatos szén-dioxid-nyelése egy olyan értékes szolgáltatás, amellyel a legdrágább ipari kibocsátáscsökkentési szükségleteket lehet kiváltani.
Életveszélyes sérülések sportpályán: megvan, pontosan mit és hogyan csináljon az orvos – Pánics Gergely az Arénában

Életveszélyes sérülések sportpályán: megvan, pontosan mit és hogyan csináljon az orvos – Pánics Gergely az Arénában

Rendkívül veszélyes sporteseményeken vagy edzéseken is, ha a mellkast nagy erejű ütés éri, hasonló bringás vagy e-rolleres baleseteknél szokott előállni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője a spanyol másodosztályú Tenerife-Andorra meccsen történt tragédiával összefüggésben.
VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban

Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban

Összesen 68 közlekedési, közterület-megújítási és infrastrukturális beruházás határozhatja meg a főváros következő éveit – ismertette a terveket Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is

Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is

Novemberben és decemberben is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky urges US and Musk to lift Starlink restrictions and be on 'right side of history'

Zelensky urges US and Musk to lift Starlink restrictions and be on 'right side of history'

The Ukrainian president says restrictions are still in place and making it difficult to stop Russian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 15. 21:23
A nyomozók tudták, hol keressék a Seszták-ügyben előkerült 6,5 milliárdnyi készpénzt – nyilatkozta a NVVH vezetője – a nap hírei
2026. november 15. 18:34
Jó hírt közölt a budai fonódó villamosról Vitézy Dávid
×
×