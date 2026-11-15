Seszták Miklós ügy: az NVVH tudta hova kell menni a pénzért

Unger Anna nem adott érdemi információt arra a kérdésre, hogy valakinek a vallomása alapján indult-e meg a kutatás, esetleg egy vádalku után indultak a pénzért. Mint mondta, mindez befolyásolná a folyamatban lévő nyomozás eredményeit.

Annak kapcsán, hogy a fellelt több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénz része-e annak, amelyet korábbi információk szerint Seszták Miklós ingatlanokban tarthatott, közölte: nem szeretné összekötni a két információt, s ezt egyelőre nem is szeretné a hivatal tényként közölni.

Az elnök a pénz felkutatásának részleteiről elmondta: az akciók során volt, hogy erdőben ástak, madáretetőbe nyúlva fértek hozzá bankjegyekhez, de raktárépületben, széfben is találtak pénzkötegeket.

A megtalált pénzt a nyomozók gépjárműveikkel szállították a NAV raktárába, majd pénteken délelőtt vitték el a Magyar Államkincstárhoz, ahol nyolc órán át számolták meg a munkatársak. A fellelt összeg a hivatal hatósági letéti számláira került, azaz még nem elkölthető – hangsúlyozta.

Mivel a fellelt pénz egy része 500 eurós címletekben volt, és ilyen bankjegyeket már hét éve nem nyomtatnak, ez az információ "utalhat (...) a pénznek az időbeliségére", azaz lehet, hogy nem frissen beszerzett bankjegyekről van szó – közölte, hozzátéve: majd a nyomozás fogja kideríteni, mikor és hogyan kerültek oda a bankók, ahol megtalálták azokat.

Az NVVH pénteken tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyében összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár, azaz mintegy 6,5 milliárd forint.

Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron letartóztatása kapcsán az NVVH elnöke közölte: a Nemzeti Nyomozó Iroda embercsempészés ügyében folytat eljárást, míg az NVVH hivatali vesztegetés miatt nyomoz. Azt szeretnék kideríteni, hogy a letartóztatottak miként használták politikai kapcsolataikat emberek vízumhoz juttatásához.

Az NVVH által átvett ügyekkel kapcsolatban azt mondta: minden ügyben "jól állnak", s ha odaérnek a nyomozásban, lehetnek újabb letartóztatások is.

Arról, hogy mikor lehetnek az első jogerős ítéletek, azt mondta: mindez a bíróságokon múlik. Látva az összetett, nagy gazdasági bűncselekményekhez kapcsolódó ügyeket, nem lenne meglepő, ha 6-8 évig is eltarthatna egy-egy folyamat, de a maguk részéről arra törekednek, hogy ne kelljen ennyi ideig várni – mondta.

Arra a felvetésre, hogy idén indítanak-e még újabb ügyeket, illetve melyek ezek, azt mondta: nem négy ügyön dolgoznak és nem elégszenek meg hatmilliárd forinttal.

Az Unger Annával készült teljes interjút itt nézheti meg.