Egy dollárt meghaladó emelkedést mutatott a kőolaj ára a nemzetközi piacokon péntek reggel a közel-keleti események következtében.

Röviddel 7 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 92,79 dolláron állt, ami 1,12 dollár (1,22 százalék) emelkedés a csütörtöki záróértékéhez képest.

Elemzők szerint a héten és így péntek reggel is különösen a geopolitikai események, ezen belül elsősorban a közel-keleti hírek befolyásolták az olajárat.

Szerdán közölték, az Irán által támogatott húszik csapásokat mértek a szaúdi Rász Tanura olajfinomítóra, amely egy nagy exportterminált is magában foglaló komplexum része. Csütörtökön pedig az iráni Forradalmi Gárda arról számolt be, hogy két újabb olajszállító tartályhajó futott aknára és gyulladt ki a Hormuzi-szorosban egy ománi kikötőhöz közel. Közleményük szerint az egyik hajó, egy szupertanker, több mint 2 millió hordó olajat szállított. Mindkét hajó kikapcsolta a navigációs rendszerét, és egy Teheránnal nem egyeztetett útvonalon próbáltak meg átkelni a Hormuzi-szoroson.

Az Australia and New Zealand Bankcsoport (ANZ) elemzői szerint továbbra is nagy az esélye annak, hogy a Brent ára ismét 100 dollár fölé emelkedjen hordónként, még úgy is, hogy nem eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.