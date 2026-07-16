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Karácsony Gergely fõpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke a magyar önkormányzatok jövõjérõl és az önkormányzati rendszer új kihívásairól tartott sajtótájékoztatón a Városházán 2026. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Daru emelt valami nagyot a budapesti Városházára – videó

Infostart / MTI

Visszakerült a helyére a budapesti Városháza megújult óratornya, Budapest egyik legrégebbi fennmaradt tornya.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-bejegyzéséhez mellékelt videóban emlékeztetett arra, hogy a decemberben leemelt óratoronyban találtak egy időkapszulát, és a felújítás után egy újat helyeztek el benne, amelynek tartalmát a Fővárosi Diákközgyűlés tagjaival közösen állították össze.

A kapszulában a felújítás tervei mellett a Magyar Nemzet és a Népszava 2026. április 13-i, az országgyűlési választás utáni napi számát, két diáknak a hétköznapi életről szóló beszámolóját, egy szlengszótárat, valamint előadók, zenészek üzeneteit rejtették el.

„Bízom benne, hogy ha egyszer valaki kinyitja, az időkapszula tartalma büszkén idézi majd fel azt a kort, amelyben Budapestet közösen építettük” – írta bejegyzésében a főpolgármester.

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