Daru emelt valami nagyot a budapesti Városházára – videó

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-bejegyzéséhez mellékelt videóban emlékeztetett arra, hogy a decemberben leemelt óratoronyban találtak egy időkapszulát, és a felújítás után egy újat helyeztek el benne, amelynek tartalmát a Fővárosi Diákközgyűlés tagjaival közösen állították össze.

A kapszulában a felújítás tervei mellett a Magyar Nemzet és a Népszava 2026. április 13-i, az országgyűlési választás utáni napi számát, két diáknak a hétköznapi életről szóló beszámolóját, egy szlengszótárat, valamint előadók, zenészek üzeneteit rejtették el.

„Bízom benne, hogy ha egyszer valaki kinyitja, az időkapszula tartalma büszkén idézi majd fel azt a kort, amelyben Budapestet közösen építettük” – írta bejegyzésében a főpolgármester.