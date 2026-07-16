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A frankfurti nemzetközi repülõtér 3-as terminálja 2026. április 23-án, amikor az újonnan átadott terminált megnyitották az utasforgalom elõtt. A mintegy 4 milliárd euróból (1567 milliárd forint) tizenegy év alatt megépült 3-as terminál kezdetben 57 légitársaságot fogad, amelyek a 2-es terminálról költöznek át, az átállás várhatóan június 9-ig befejezõdik. Az új terminál kezdeti kapacitása évi 19 millió utas, egy további utasfolyosó elkészültével pedig 25 millióra bõvül majd. A légikikötõt üzemeltetõ Fraport AG szerint a frankfurti repülõtér 2025-ben mintegy 63,2 millió utast szolgált ki.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Életveszélyes kórt hozhatott egy potyautas szúnyog a frankfurti repülőtérre

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Négy reptéri dolgozó maláriával fertőződött meg Németország.

Négy ember fertőződött meg maláriával a frankfurti repülőtéren – erősítette meg a Frankfurti Egészségügyi Hivatal tájékoztatása alapján a Fraport (reptérüzemeltető) a FAZ beszámolója szerint – olvasható az AIRportal.hu-n.

A hatóságok feltételezése szerint a fertőzést egy behurcolt maláriaszúnyog okozta, azt azonban nem tudni, melyik járattal és honnan érkezett. Az ilyen, rendkívül ritka eseteket az orvosi szakirodalom „repülőtéri maláriának” (airport malaria) nevezi: a fertőzött szúnyog egy trópusi térségben felszálló gépen jut el a célállomásra, ahol megcsípi áldozatait.

A Fraport szerint emberről emberre nem terjedt a fertőzés, a maláriát szinte kizárólag fertőzött szúnyog csípése okozza. A repülőtér orvosi szolgálata alacsonynak tartja a kockázatot, de arra kérte a dolgozókat, hogy láz esetén forduljanak orvoshoz, és jelezzék a lehetséges repülőtéri malária gyanúját.

A fertőzött szúnyogok jellemzően a Szaharától délre fekvő afrikai országokból érkezhetnek. Bár az érintett járatokon rendszeresen alkalmaznak rovarirtást, egyes példányok túlélhetik az utazást, különösen nyáron.

A Hesseni Orvosi Lap szerint az előző hét évben hat hasonló esetet regisztráltak Frankfurtban: valamennyi érintett a repülőtéren dolgozott, és egyikük sem járt korábban maláriával sújtott országban.

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