Életveszélyes kórt hozhatott egy potyautas szúnyog a frankfurti repülőtérre

Négy ember fertőződött meg maláriával a frankfurti repülőtéren – erősítette meg a Frankfurti Egészségügyi Hivatal tájékoztatása alapján a Fraport (reptérüzemeltető) a FAZ beszámolója szerint – olvasható az AIRportal.hu-n.

A hatóságok feltételezése szerint a fertőzést egy behurcolt maláriaszúnyog okozta, azt azonban nem tudni, melyik járattal és honnan érkezett. Az ilyen, rendkívül ritka eseteket az orvosi szakirodalom „repülőtéri maláriának” (airport malaria) nevezi: a fertőzött szúnyog egy trópusi térségben felszálló gépen jut el a célállomásra, ahol megcsípi áldozatait.

A Fraport szerint emberről emberre nem terjedt a fertőzés, a maláriát szinte kizárólag fertőzött szúnyog csípése okozza. A repülőtér orvosi szolgálata alacsonynak tartja a kockázatot, de arra kérte a dolgozókat, hogy láz esetén forduljanak orvoshoz, és jelezzék a lehetséges repülőtéri malária gyanúját.

A fertőzött szúnyogok jellemzően a Szaharától délre fekvő afrikai országokból érkezhetnek. Bár az érintett járatokon rendszeresen alkalmaznak rovarirtást, egyes példányok túlélhetik az utazást, különösen nyáron.

A Hesseni Orvosi Lap szerint az előző hét évben hat hasonló esetet regisztráltak Frankfurtban: valamennyi érintett a repülőtéren dolgozott, és egyikük sem járt korábban maláriával sújtott országban.