Feljelentést tett az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében a minisztérium – a nap hírei

Feljelentést tett az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében a technológiai minisztérium. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta- és a Neptun-rendszer, illetve a közigazgatásban használatos, iratkezelő rendszer ügyében. Közölte, 2019-től gyakorlatilag versenyeztetés nélkül hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel.

Megszüntetné jövő évtől a kettős vezetési rendszert a szakképzési centrumoknál a kormány. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta: az oktatási tárca október 30-ig kiírja a pályázatokat az új főigazgatói posztra. A jelenlegi megbízatások 2026. december 31-én megszűnnek. Felidézte, hogy jelenleg az intézményeket egy főigazgató és egy kancellár vezeti közösen, hogy egy gazdasági szemlélet is megjelenjen a vezetésben, de a tapasztalatok alapján ez nem működött jól.

30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el a Belügyminisztérium fővárosban, miután több kerület polgármestere segítséget kért a közbiztonság romlása miatt – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter beszélt arról is, nem kizárólag rendészeti eredetű a helyzet, szociális probléma áll a háttérben. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Budapest új rendőrfőkapitányával egyeztetett és azt közölte: közterületi Koordinációs Munkacsoportot és egy addiktológiai utcai szolgálatot is szervez a főváros a közbiztonság javítása érdekében.

Elindult a társadalmi konzultáció a közlekedésbiztonság javításáról – jelentette be a közlekedési miniszter. A kérdések között szerepel az elektromos rollerek szabályozása, a gyorshajtás visszaszorítása, az utcai versenyzés elleni fellépés és a közúti ellenőrzések fejlesztése. Vitézy Dávid az Árpád híd pesti hídfőjénél tartott rendkívüli sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy az emberek egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el véleményüket.

Új fejlesztési forrásokra számíthatnak a települések a vidékfejlesztést és a helyben maradást támogató Szent István Program alapján. A kabinet 10 településenként plusz 1 milliárd forrást adna fejlesztésre. Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón azt is közölte: a Szent István programot a tervek szerint még augusztus 20- előtt bemutatják. Ezzel párhuzamosan pilot projektek is indulnak, amelyek tapasztalatait bevonják a programba.

Az azbesztveszély miatt elrendelte a kormány a zúzott kő eltávolítását Szombathely Oladi plató városrészében. Az intézkedés 12 kilométernyi utat érint, a térségben 120 ember lakik – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy a mentesítés több milliárd forintos költségeit az állam megelőlegezi, majd pedig igyekeznek érvényesíteni a szennyező fizet elvet.

A Nemzeti Agrárkamarának demokratikus módon kell újjáalakulnia, és ha ez megtörténik, megnyitják azt a kérdést is, hogy kötelező maradjon-e a tagság -– mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az agrárkamaráról szóló törvény módosítását jövő kedden tárgyalja az Országgyűlés.

A Mol nem látja indokoltnak extra kőolaj-tartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szerint elegendőek a hazai stratégai készletek is. A társaság tájékoztatása szerint mind a kőolaj, mind a feldolgozott termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot a készletező szövetség a következő hetekben feltölti.

Gyakorlatilag leállt a Hormuzi-szoros teherforgalma a kiújuló iráni háború miatt. Közben az iráni haderő szóvivője arról beszélt: a Hormuzi-szoros zárva van és zárva is lesz, amíg Amerika vissza nem tér a 14 pontos szándéknyilatkozathoz.

Megszavazta az új ukrán miniszterelnök kinevezését és az új kormány összetételét a kijevi parlament. Szerhij Koreckij, a Naftohaz eddigi vezetője az Ukrajna elleni orosz katonai invázió kezdete, 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. A minisztériumok több mint fele új vezetőt kapott az új kabinetben. Az új védelmi miniszter az Ukrán Biztonsági Szolgálat megbízott vezetője lesz.

Egészségtelen levegő miatt adtak ki figyelmeztetést az Egyesült Államok több északkeleti nagyvárosára a Kanadában pusztító erdőtüzek miatt. A kanadai erdőtüzek nyomán kialakult füstköd miatt Detroit az első helyre került csütörtökön a világ nagyvárosainak légszennyezettségi listáján. Kanada keleti vidékének erdőségeiben mintegy száz helyen égnek kiterjedt tüzek.

Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől a Farkasréti temetőben A család nevében búcsúzók mellett Szinetár Miklós és Rudolf Péter is felidézte emlékeit. Szilágyi Tibort a művész parcellában helyezték végső nyugalomra. A színművész családja körében, 83 éves korában hunyt el július 2-án.