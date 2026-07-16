Megrázó tragédia történt az éjjel Budapesten

A tájékoztatás szerint a villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték.
A baleset körülményeit a BRFK vizsgálja.
A tájékoztatás szerint a villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték.
A baleset körülményeit a BRFK vizsgálja.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormányátalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormányátalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható.
Nem csak a cukorbetegeket fenyegeti: a hirtelen vércukorszint-esés bárkinél előfordulhat, akár a volán mögött is.
US President Donald Trump says he is yet to decide whether or not he will "finish off" Iran.