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Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Megrázó tragédia történt az éjjel Budapesten

Infostart / MTI

Halálos baleset történt szerda este a XX. kerületben; az Udvarhely utca és Hunyadi tér kereszteződésénél két személyutó összeütközött, majd az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak ütközött – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték.

A baleset körülményeit a BRFK vizsgálja.

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