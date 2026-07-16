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A Covid-19 járvány miatt bezárt Ikea áruház Barcelonában 2020. március 25-én. Az Ikea multinacionális bútorokgyártó vállalat bejelentette, hogy a járvány miatt ideiglenesen csökkenti az alkalmazottai számát. Ez a spanyolországi dolgozóinak 83-át érinti.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

Fokozzák a nyomást az IKEA dolgozói

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Csütörtök délutánig folytatódik a sztrájk.

Az IKEA dolgozói szerda este 20:30-kor ismét sztrájkba léptek. A munkabeszüntetés eredetileg csütörtök reggel 6 óráig tartott volna, ám a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) csütörtökön reggel bejelentette: az éjszakai sztrájkot követően 6 órától délután 15 óráig ismét sztrájkot hirdetett az IKEA valamennyi magyarországi üzletében és telephelyén – számolt be a hvg.hu.

A bútoráruház hazai dolgozói legutóbb szombaton tiltakoztak munkabeszüntetéssel, miután a cégvezetés a korábbi, kétórás figyelmeztető sztrájk után sem fogadta el a szakszervezet ötpontos követelésének legfontosabb elemét, az egységes 6 százalékos alapbéremelést. A KASZ követelése a menedzsment tagjaira nem vonatkozott volna.

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a lapnak azt mondta, a dolgozók kevésnek tartották a hétvégi kétórás munkabeszüntetést, és a sikertelen tárgyalások után a szakszervezet is úgy döntött, erősebb fellépésre van szükség.

A KASZ elnöke szerint az IKEA július 14-én jelezte, hogy az ötpontos követeléscsomag négy elemét elfogadná, ám csak azokat, amelyek nem járnak pluszkiadással. A béremelési követelést a vezetés továbbra is elutasítja.

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