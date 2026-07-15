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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Nyitókép: Tarr Zoltán/Facebook

Tarr Zoltán: visszaszereztünk 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megakadályoztuk 1,3 milliárd forint kifizetését: ennyit utaltak volna Orbán János Dénes műveiért – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán azt írta, ennyit fizetett volna a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására. A támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek – közölte Tarr Zoltán.

Úgy folytatta: „miközben kiderült, hogy Orbán János Dénes több mint 400 millió forintért adta el saját műveit, ezek közül többet az Operettszínház külön engedélyével, annak a KMTG-nek, ahol szakmai vezetőként is közreműködött, a minisztériumunkban egy másik, ugyanehhez a szervezethez köthető, már megítélt támogatásra bukkantunk”.

Hozzátette: a minisztérium felvette a kapcsolatot az érintett állami céggel, és „annak közreműködésével a teljes 1,3 milliárd forintnyi támogatást vissza tudtuk szerezni”. További vizsgálatokat folytatunk – olvasható a bejegyzésben.

A Színházi Kritikusok Céhe szerdán levelet juttatott el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, valamint Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkárnak, amelyben az Orbán János Dénesnek kifizetett összegek kivizsgálását kérik.

Megdöbbenéssel és felháborodással értesültek ugyanis arról, hogy az Orbán János Dénes által alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg Orbán János Dénes kilenc drámájának felhasználási jogait. Emlékeztettek, hogy részben ugyanezekért a szövegekért Orbán János Dénes további 129 millió forint közpénzt is felvett a Budapesti Operettszínháztól munka- és jogdíjként.

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Kezdőlap    Belföld    Tarr Zoltán: visszaszereztünk 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki

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