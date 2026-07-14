Így durvult el a vita kedden már napirend előtt a parlamentben

Napirend előtti felszólalásában a Mi Hazánk vezérszónoka, Toroczkai László úgy vélekedett, lebontják a fékek és ellensúlyok rendszerét, ezért nem bíznak benne, hogy demokráciát építene ki a Tisza-kormány.

Kitért rá: a Tisza képviselői néhány napja az Európai Parlamentben megszavazták, hogy mostantól minden internetes kommunikációba, magánbeszélgetésbe mindenféle felhatalmazás nélkül bele lehet nézni. Úgy vélte, a miniszterelnök biztos azt fogja erre mondani, hogy ezzel a gyerekeket akarják megvédeni, de célzottan, a gyanúsítottakra kellene alkalmazni ezt a szabályozást, nem pedig általánosan, mert így bárkit megfigyelhetnek.

Magyar Péter miniszterelnök úgy válaszolt a képviselőnek, hogy csaknem minden tagállam támogatta ezt az uniós szabályozást, mert valóban így könnyebben elkaphatják a pedofil bűnelkövetőket. Ez egy ideiglenes szabályozás, társadalmi konzultációt tartanak majd ebben a kérdésben – tette hozzá. A kormányfő hangsúlyozta: ők azt a rendszert bontják le, amelyben ugyanaz a politikai közösség jelölte az intézmények vezetőit. Az a céljuk, hogy soha egyetlen párt se tudja saját tulajdonaként kezelni Magyarországot, erre kaptak felhatalmazást a választóktól – jelentette ki. Kiemelte: le kell bontaniuk az autokráciát és meg kell akadályozniuk, hogy ne alakulhasson ki olyan rendszer, mint amilyet a Toroczkai László által államférfinak nevezett Orbán Viktor kiépített.

Máthé Zsuzsa (KDNP) szerint világossá vált, hogy tévútra lépett a Tisza, és a végzetes megosztottság, az önkényes politizálás szolgálatába szegődtek a képviselői. A politikai logika velejárója, hogy egy friss felhatalmazást kapott politikai közösség hátrafelé mutat, kudarcosabbra fest egy előző korszakot, de Magyarország érdekében a jövőre kell tekinteni – vélekedett. Közölte: a miniszterelnök maffiáról beszél, miközben a jogállami kereteket felrúgva vendettát hirdetett. Korábban ő is a Fidesz táborához tartozott, most pedig azt bizonygatja, hogy milyen rossz volt az elmúlt 16 év – mondta. Kiemelte: az elmúlt években nem ártó szándékkal valósultak meg a felújítások, a támogatások, a hitelprogramok és a béremelések. Felvetette, hogy miért kell kényszeresen mindent lebontani, átalakítani. Megjegyezte: bosszú helyett méltányosságra és tiszteletre lenne szükség.

Magyar Péter miniszterelnök minderre úgy reagált, hogy valóban közösen kellene építeni az országot, az ellenzék mégis leszavazta az uniós támogatások hazahozatalát. A Tisza végre hazahozza ezeket a forrásokat, ezekből lehet majd fejlesztéseket megvalósítani – közölte. Arról is beszélt, hogy sokan hitték 2010 környékén, hogy egy jó rendszer épül, hogy polgári, fejlődő, békés Magyarországot építenek, a magyarok érdekében kormányoznak. Ehelyett lemaradó gazdaság, gyűlöletkeltés, megosztás lett, magyarokat uszítottak egymás ellen – jelentette ki.

Bóka János (Fidesz) saját és a Fidesz-frakció nevében is kikérte magának, hogy a miniszterelnök bárkit „morális magaslatról leckéztessen”. Ábrahám Róbert influenszer Kátai-Németh Vilmos minisztert bíráló mondataira utalva hozzátette: a Magyar Péter egy olyan ember kijelentését kéri számon a Fidesz-frakción, aki nem tagja a képviselőcsoportnak. Élesen bírálta a Magyar Pétert, aki szerinte napi rendszerességgel aláz meg képviselőket emberi méltóságukban, az anyai, női minőségükben, és ezért soha még elnézést nem kért. Amíg ezt nem teszi meg, addig mindaz, amit Magyar Péter mond emberi méltóságról és amit moralitásról, „az pontosan annyit ér, mint lepkefing a dzsungelben” – fogalmazott. A fideszes képviselő, volt európai uniós ügyekért felelős miniszter az EU-forrásokról azt mondta: ezek visszatartásának oka nem a korrupcióban keresendő. Az uniós pénzek ára nem itt van, hanem valahol teljesen máshol. Úgy vélte: ahová a Tisza Párt majd ledobja a nagy dérrel-dúrral beharangozott uniós pénzeket, ott nem új vasútvonalak, vízművek és kórházak lesznek, hanem magasabb adóterhek, banki terhek, a kis és középvállalkozások számára megszűnő támogatási formák. Bóka János bírálta azt is, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár átadóján Magyar Péter kérésére nem lehetett ott a kecskeméti polgármester. Szerinte az előző kormányok munkájának gyümölcse a gyár létrejötte, ahogyan a Kvassay szivattyútelep és más beruházások is.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában leendő frakcióvezetőnek nevezte Bóka Jánost, megjegyezve, hogy igazán hiteles, fideszes frakcióvezető lesz „az SZDSZ-ből kinőve”. A Mercedes gyár átadása kapcsán közölte: valóban ő kérte meg a Mercedes Magyarország vezetőit, hogy húzzák le a listáról a kecskeméti polgármestert, mert nem hajlandóak egy „közpénztolvajjal” együtt üzemet átadni. Arra hivatkozott: a nemzeti bank alapítványának ügyében kecskeméti a Neumann János Egyetem alapítványából 127 milliárd forint közpénzt tüntettek el. Bóka Jánosnak az uniós forrásokra vonatkozó bírálatára azt válaszolta: ha a volt uniós ügyekért felelős miniszteren múlt volna, akkor egy forint uniós forrás sem jött volna haza. „Miért nem állt oda a miniszterelnök elvtárs elé és mondta azt, hogy hagyja abba az ipari méretű korrupciót, hogy szólítsa föl a vejét, a gyerekkori barátját, gázszerelőjét, strómanját, hogy ne lopjanak el ezermilliárdokat?” – tette fel a kérdést. Jelezte: több százmilliárdos, ezermilliárdos ügyek vannak a „szekrényben”, van, ahol 20 százalékot loptak el, van, ahol 80 százalékot, és ezek az igazságszolgáltatás elé fognak kerülni, büntetőeljárások lesznek.

Bódis Kriszta (Tisza) a szegénységi adatokról szólva arról beszélt: az „orbáni önkényuralom védelmezői” az ellenzék padsoraiból folyamatosan olyan képet próbálnak festeni az intézkedéseikről és a magyar valóságról, amely nem csak hamis, de egyenesen sértő arra a több millió magyar emberre nézve, aki nap mint nap a puszta megélhetéséért küzdenek. Szerinte az Orbán-kormány azért tudta 16 évig megtartani a hatalmát, mert rendszerszinten eltorzították, önkényesen leuralták a valóságot, meghamisították a statisztikákat, manipulálták az információkat.

Magyar Péter kormányfő válaszában a fideszes KDNP-s képviselőkre utalva arról beszélt: hálás azért, hogy Bódis Kriszta el tudta viselni azt a rengeteg gyalázkodást, „alantas, gusztustalan, embertelen vádat”, amit olyanok szórtak rá, akik most „jó farizeusként" a Tiszán kérik számon a hangnemet. „Köszönjük, hogy kibírtad anyaként, nőként, emberként ezt a rengeteg vádat” – tette hozzá, arra szólítva fel a fideszes képviselőket, hogy a kérjenek bocsánatot a Bódis Kriszta elleni közpénzből folytatott „rágalomhadjáratért". Magyar Péter megköszönte a Tisza közösségének is, hogy kiálltak Bódis Kriszta mellett és példát mutattak emberségből több mint két éven keresztül. „Köszönöm az egész közösségünknek, s azt üzenem minden tiszásnak, minden Tisza-szigetnek, hogy augusztus 20-án találkozunk Budapesten egy nagy országos találkozón” – mondta.

Személyes érintettség

Személyes érintettség okán szólalt fel Németh Balázs (Fidesz), aki szerint azzal vádolta őket a miniszterelnök, hogy sértő kijelentést tettek egy kormánytag testi fogyatékosságára, holott ő soha nem tett ilyet. Hazugságnak és hergelésnek nevezte a történteket.

Pócs János (Fidesz) kikérte magának, hogy Magyar Péter akkor vádolta videózással, amikor nem tett ilyet, jelezve, minden szaváért, tettéért vállalja a felelősséget.

Az elnöklő Forsthoffer Ágnes egy perc szünetet rendelt el, amikor a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet.

Az ülés folytatását követően Hegedűs Barbara (Fidesz) azt kifogásolta, hogy a kormányfő bohóckodásnak nevezte a Sándor-palota előtti demonstrációt. Szalai Piroska (Fidesz) a Bódis Kriszta (Tisza) felszólalásában elhangzottakra reagálva azt kérte, képviselőtársa megfelelő adatokat hozzon a plénum elé, mondván, ő az uniós kimutatások által kötelezőnek tekintett indikátorokra hivatkozott felszólalásában.

Szintén személyes megtámadtatás okán szólalt fel Magyar Péter miniszterelnök, aki kijelentette, „egészen gyalázatos, ami itt folyik, hogy visszaélnek a házszabállyal a fideszes képviselők”. Azt kérte, hogy a házbizottság döntsön, és sújtsa akár milliós bírsággal azokat, akik hazudnak, a megállapodás ellenére videóznak az ülésteremben, és ne kaphassanak szót képviselők olyankor, amikor nem is áll fenn személyes érintettségük.