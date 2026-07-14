Magyar Péter újra napirend előtt – cikkünk frissül

Kedden ismét rendkívüli parlamenti ülés, Magyar Péterrel kezdésként a felszólalásával kezdődött a munka. A Fidesz és a KDNP ezúttal betért az ülésterembe.

A határozathozatalok között majd szavaznak

a kőolajtermék-előállító különadójával kapcsolatos, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról,

a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról

is.

A határozathozatalok után kezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat vitája sürgős tárgyalásban. A hivatal abból a célból jön létre, hogy ne maradhasson következmények nélkül a jogellenes gazdálkodás a közvagyonnal, azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen a jogellenesen elidegenített közvagyon, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig meginduljanak a szükséges hatósági és bírósági eljárások.

Elszivárgó fideszesek?

Magyar Péter felszólalásában a kormányzati felelősséget helyezte a középpontba.

Felidézte, hogy hétfőn megtörtént az alaptörvény 17. módosítása, amellyel egy dolgot nem szabadott volna megtenni: lemondani az emberek képviseletéről akkor, amikor ennek a legnagyobb súlya lett volna. Márpedig a Fidesz és a KDNP nem vett részt a munkában ekkor.

Figyelmeztetett, a képviselői szék nem a rajta ülők tulajdona, a képviselőknek kötelességük elhelyezkedni ott, amikor a munkájuk szerint ez kötelező.

Úgy érzi, az elmúlt két hónapban a Fidesz nagy öregjei visszaadták a mandátumukat, akik maradtak, azok is elkezdtek látványosan távolmaradni a parlamenti munkától, köztük név szerint is említette Lázár Jánost, Szijjártó Pétert és Kocsis Mátét, felvetése szerint azért maradhattak távol, mert fárasztó a Tisza tempója, márpedig a munkát elvégezni kaptak felhatalmazást a választóktól, „ellenzékben is dolgozni kell”, képviselni kell azokat, akik elégedetlenek a kormány döntéseivel.

Kritizálta Orbán Viktort is, aki a Fidesz jelen helyzetében „Dallasba, Jockey Ewing földjére menekült vb-meccseket nézni”.

Ígérte, a Tisza Párt ilyen módon sem fogja cserben hagyni a magyar embereket, azt is, hogy ő minden magyar miniszterelnök lesz, minden egyes nap, felhatalmazását minden percben meg fogja szolgálni, még ha lesznek is viták és döntések, amelyeket a Fidesz-szavazók elleneznek, lesznek tüntetések, amihez lesz jog, mert ezt a jogot is meg fogja védeni a Tisza-kormány, és nem lesz senkinek kevesebb joga attól, hogy másként gondolkodnak. Nem kérnek hűségnyilatkozatot a tisztességes egészségügyi ellátásért, a támogatásokért, tűzifáért, útépítésért, fejlesztési forrásért, ugyanis Magyarország szerinte nem osztható fel nemzeti oldalra vagy nemzeti oldalon túlra.

Ígérte azt is, nem kérdezik meg senkitől, kire szavazott, mielőtt segítséget nyújtanak.

Számonkérés

Az ország újraépítése hosszú és nehéz munka lesz, de számonkérés lesz. Ezen a ponton tért rá a felelősségvonásra; aki visszaélt a hatalmával, annak viselnie kell a következményeket.

Rámutatott, a visszaéléseket nem a fideszes szavazók követték el, ők is kárvallottjai voltak az elmúlt évek eseményeinek.

Kérte az ellenzékieket, maradjanak az ülésteremben, dolgozzanak, vegyenek részt a munkában, mondják el álláspontjukat, és vállalják a felelősséget tetteikért.

Azt is kérte, tisztelje meg mindenki a szavazókat, „mi itt leszünk minden nap, dolgozni fogunk azokért, akik támogatnak, és azokért is, akik nem értenek egyet velünk” – folytatta Magyar Péter.

Kijelentette, soha nem lehet többé egyetlen párté a haza, zárásként Antall József mondatát idézte a szolgálatról.

Ellenzéki reakciók

Toroczkai László (Mi Hazánk): nem nagyon értettem, miről akar beszélni, de ha jól értettem, a Fidesz-KDNP-ről, de véget ért a kampány, arról kéne beszélni, hogy egy mondattal alaptörvényt módosítanak, arról, hogy vitatkozunk a vagyon-visszaszerzési hivatalról, arról, hogy az elit lop, luxizik. Lassan mindenki meg fogja érteni, hogy ez így nem mehet tovább, nem mehet tovább, hogy egy miniszter vagy képviselő elnöki lakosztályozik, magángépezik, ez is az egyik oka, hogy a Fidesz idáig jutott. De mit csinálnak önök? Arról beszéltek végig, hogy a Fidesz visszaélt a kétharmaddal. De most önök mit csinálnak? Úgy építik le a fékek és ellensúlyok rendszerét, ahogy arra a civilizációban nem volt példa, korlátozzák a választójogot. Hogyan bízhatnánk meg önökben, akik így építik le a jogállamot?