Magyar Péter közzétette a volt államfő amerikai útjának részleteit – Áder János válasza: „találkozunk a bíróságon”

„Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018 októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig” – írta Magyar Péter.

A miniszterelnök a volt köztársasági elnök utazásának három napját taglaló dokumentumot tett közzé, amelyben egyebek mellett az áll, hogy „október 25. (csütörtök), Orlando: látogatás két élményparkban (7 fő); október 30. (kedd), New York 10.00-10.30 Helikopteres városnézés, 12.30-13.00 Séta a Times Square-en, 13.30-14.30 Ebéd a Sea Fire and Grill étteremben.”

A miniszterelnök megjegyzése szerint október 25-én „Disney World (pár százezer forint). Utólag foglalt szállással, kidobva a korábban kifizetett 1,3 millió forintos szállást”.

A kormányfő a New York-i programhoz pedig azt a kommentárt fűzte, hogy „városnézés (részben helikopterrel) New Yorkban”.

„Persze, ne legyünk igazságtalanok. Előtte elnök úr találkozott a Magyar Orvosszövetség tagjaival és október 26-án Miami polgármesterével is. Elég a félrebeszélésből! 55 millió forint közpénzből mikor és mennyit fizetett vissza az államkasszába?” – fogalmazott Magyar Péter.

Találkozunk a bíróságon – írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva.

Előzmények: posztra poszt

A miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a Facebook-oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János „ma az »önkény« ellen fog tüntetni”, közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe.

Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által eljuttatott közleményében erre úgy reagált, hogy „hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert”. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. „Nem, ezeket mi magunk fizettük ki” – tette hozzá.

Az ügy további előzménye, hogy csütörtökön 18 órára a Fidesz tüntetést rendez a Sándor-palota elé „Stop önkény!” mottóval a közjogi méltóságok leváltása és a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése ellen, a tüntetést Orbán Viktor volt miniszterelnök is Facebook-posztokkal támogatja. Ő jelentette be azt is, hogy az egyik szónok Áder János volt köztársasági elnök lesz, aki az utóbbi időben többször is bírálta a közjogi méltóságok leváltását. Ennek kapcsán Magyar Péter már többször is bejegyzést tett közzé, most az ankarai NATO-csúcs után, négynapi törökországi nyaralásáról is posztolt. Magyar Péter üzent a Fidesz-tüntetés elé, hosszan sorolva Áder János közpénzköltéseit