Szerdán új világ jön a parkolásban, hatalmas kérdőjelekkel

Az eddigi utcai parkolóautomaták helyett alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet majd fizetni a parkolásért Budapesten. A Fővárosi Közgyűlés még 2024. november 27-én döntött a parkolóautomaták kivezetéséről. Az indoklás szerint az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek, és a változtatásokkal milliárdos összeget lehet majd lefaragni a fővárosi parkolási rendszer költségeiből.

Több autós egyesület azonban tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Legin István, a Zöld Utat a Közlekedőnek Egyesület vezetője az InfoRádióban azt mondta: az új rendelet megnehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését.

„Nekünk ezzel problémánk volt, mert

a készpénzfizetést előírja a Magyar Nemzeti Bank egy rendelete is, tehát mindenképpen lehetővé kell tenni.

A javaslatban úgy akarták megoldani, hogy be kell menni az ügyfélszolgálatra, és minden alkalommal három órát kell fizetni. Tehát már itt eleve megkárosítják a parkoló embereket, hiszen ha fél vagy egy órát parkoltak, akkor is három órát kell fizetni. Hogy ezt mindig újra és újra be kell menni kifizetni, bonyolulttá teszi az egészet. Elfogadhatatlan ez így” – részletezte.

A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke azt a pontot kritizálja, amely szerint dupla parkolási díjat kellene fizetniük a nehezebb, 2 tonna feletti villanyautóknak a fővárosban az eddigi zöld rendszámos ingyenesség után. Marsi Norbert szerint ez a rendelettel a legnagyobb probléma.

Hangsúlyozta, hogy a zöld rendszámmal még rendelkező, konnektorról tölthető plug-in hibridek ingyenes parkolása már idén megszűnik, a rendelet így leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érintheti,

az intézkedésben a főváros és a Pest vármegyei villanyautósok közel 20 százaléka lehet érintett.

Korábban Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban azt mondta: dolgoznak azon, hogy a változások ellenére mindenki kényelmesen parkolhasson.

„Azt vállaltuk, hogy mindenki számára egyszerűbbé tesszük a parkolást. Azért azt fontos tudni, hogy most már nagyjából 85 százaléknyian mobillal fizetnek, és ezen kívül vannak azok, akik a régi technológiával fizetnek, SMS-t küldenek, illetve telefonhívással is lehet fizetni, de a Fővárosi Közgyűlés meg fogja teremteni a lehetőségét annak is, hogy

akinek egyik lehetőség sem áll rendelkezésre, az is tudjon fizetni a parkolásért”

– tett ígéretet.

A Telex e témában íródott cikkében szerepel: a főváros korábban azt kommunikálta, hogy a BudapestGO-ban vásárolt BKK-bérletekkel majd kedvezményesen lehet parkolást intézni. A BKK azonban közölte, hogy az ehhez szükséges fejlesztés nem készült el, mivel a főváros nem tudott erre forrást biztosítani. Ez a kedvezmény egyébként a parkolási díj 25 százalékának elengedését jelentette volna azoknak az autósoknak, akiknek BKK-bérletük is van.

Július elsejétől egyébként zónától függően 30-50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak.

Az A jelű zónában 600 forintról 800-ra,

a B zónában 450 forintról 600 forintra,

a C zónában 300-ról 400-ra,

a D jelű zónában pedig 200 forintról 300 forintra

nő az óradíj.

Az őrzött P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik.

A cikk Szabó Gergő összeállítása alapján készült.