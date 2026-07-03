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Leszerelt parkolóautomata az V. kerületi Podmaniczky Frigyes téren 2026. július 2-án. A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tûnik el. Július elsejétõl kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Sorra tünnek el a parkolóórák – körkép arról, mivel szembesülhetnek az autósok az egyes kerületekben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egyelőre eltérő gyakorlatot folytatnak a kerületek a parkolási díjak beszedésénél: van, ahol továbbra is biztosítják a készpénzes parkolás lehetőséget, több városrészben fokozatosan szerelik le a parkolóórákat, azonban július elsejétől már nem lehet azokat használni, egyes kerületekben pedig az üzemen kívül helyezésig ideiglenesen a parkolóautomatáknál is lehet fizetni – derült ki a kerületi önkormányzatok MTI-megkeresésére adott válaszaiból.

Szerdán lépett hatályba a parkolási rendelet azon módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetéséről szól. A Főpolgármesteri Hivatal korábbi tájékoztatása szerint a digitális átállás után csak applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással lehet kifizetni a parkolást, és ezzel több mint háromezer, a „városképet elcsúfító, a korábbi visszaélések szimbólumának is tekinthető parkolóautomata leszerelésére lesz lehetőség”.

Az újbudai önkormányzat tájékoztatása szerint a XI. kerületben a parkolóautomatákat a lakossági igényekhez igazodva, fokozatosan vezetik ki.

A használati adatok egyértelműen igazolják, hogy a szolgáltatásra valós lakossági igény van – írták az MTI érdeklődésére. Közölték, az automatákon keresztül évente több mint 200 millió forint parkolási díj folyik be, miközben az eszközök üzemeltetése és karbantartása éves szinten mintegy 35 millió forintba kerül. A gazdasági mutatók alapján így jelenleg egyáltalán nem indokolt a készpénzes fizetési lehetőség felszámolása – értékeltek. Jelezték, a XI. kerület vezetése ezért a fokozatosság elvét követi: a parkolóautomaták számát kizárólag ott és akkor csökkenti, ahol azt a mérhető használati adatok indokolják.

Az V. kerület arról tájékoztatott, hogy a módosított fővárosi parkolási rendelet értelmében nem lehetséges parkolóautomatából vásárolt jegyet elfogadni a parkolási díj megfizetésének ellentételezéseként. Ebből következően a kerület területén lévő automatákat szerdán lekapcsolták, és fokozatosan teljesen kivonják őket a forgalomból. A kerületben a következő két hétben az összes automatát leszerelik a közterületekről, helyükre parkolási információs táblák kerülnek.

A VI. kerület tájékoztatása szerint Terézvárosban megszüntetik a parkolóautomatákat. Már megkezdték a beszedésüket, és ezt a munkát folyamatosan végzik. „A fővárosi rendelet egyértelmű, és az abban foglaltakat betartjuk, július elsején megszűnt a készpénzes fizetés a terézvárosi parkolóóráknál”, július elsején pedig fizikailag is lehetetlenné tették a pénz bedobását – közölték.

A VII. kerület közlése szerint a rendelkezésnek megfelelően július 1-jétől kizárólag az applikációs és SMS-parkolás érhető el Erzsébetvárosban. A parkolóórák leszerelése fokozatosan történik, azonban július 1-jétől már nem lehet használni azokat.

A korábbi tájékoztatások alapján az I. és a III. kerületben is megszűnt a készpénzes fizetés lehetősége a parkolóautomatáknál.

A VIII. kerületben az önkormányzat közlése szerint a parkolóautomatákat üzemen kívül helyezik, illetve eltávolítják azokat. Ugyanakkor addig ideiglenesen azoknál is megváltható a parkolás díja.

A XII. kerületben 2026 végéig fokozatosan vezetik a parkolóautomatákat, miközben egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális parkolásfizetési megoldások. Tájékoztatásuk szerint az átállás több ütemben valósul meg, a parkolóautomaták fokozatosan kerülnek üzemen kívül. A cél, hogy a lakosok és a kerületbe érkezők számára elegendő idő álljon rendelkezésre az új fizetési lehetőségek megismerésére és használatára – érveltek.

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester korábban a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a parkolási körzetek megfelelő táblázása mellett a feleslegessé váló parkolóórák helyére – ahol lehet – fákat ültetnek vagy kisebb zöldfelületeket, zöldszigetet hoznak létre.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, hogy aznap leszerelték Ferencváros utolsó, még működő parkolóautomatáját. A többi, már használaton kívüli automatát még a nyáron elszállítják, és a helyükre tájékoztató táblák kerülnek a fizetési lehetőségekről. „A kerületben egykor különösen jól jövedelmező parkolási mutyi, az intézményesített lopás már hét éve véget ért, de most végre a szimbólumaitól is megszabadulunk” – írta a ferencvárosi polgármester. Akik mindenképpen készpénzben szeretnének fizetni, ezt megtehetik a ferencvárosi vagyonkezelő Lónyay utcai ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben, ahol külön költség felszámítása nélkül, megbízás alapján, az ügyfelek előzetes költségtérítése mellett a munkatársak elindítják az ügyfél gépjárművére a mobilparkolást – derül ki a kerület honlapjáról.

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Kezdőlap    Belföld    Sorra tünnek el a parkolóórák – körkép arról, mivel szembesülhetnek az autósok az egyes kerületekben

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