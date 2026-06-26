Magyar Péter üzent „a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezőknek”

A kormányfő egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a témában szombatig lehet véleményt küldeni. (A törvényjavaslat a www.egyeztetes.kormany.hu oldalon véleményezhető.)

Magyar Péter egy másik posztjában – 2024-es kampányfelvételekkel – arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákbamacskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott.

„Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!” – fogalmazott a kormányfő.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást, és korlátozza a hatalom bebetonozódását.