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Magyar Péter miniszterelnök a Kármán András pénzügyminiszterrel és Kiriákosz Pierakákisz görög pénzügyminiszterrel, a Eurócsoport elnökével tartott közös sajtónyilatkozaton a Pénzügyminisztériumban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter üzent „a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezőknek”

Infostart / MTI

Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett tízezer észrevétel 95 százaléka támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát – közölte Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a témában szombatig lehet véleményt küldeni. (A törvényjavaslat a www.egyeztetes.kormany.hu oldalon véleményezhető.)

Magyar Péter egy másik posztjában – 2024-es kampányfelvételekkel – arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákbamacskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott.

„Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!” – fogalmazott a kormányfő.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást, és korlátozza a hatalom bebetonozódását.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter üzent „a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezőknek”

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