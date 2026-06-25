Elköltöztethetik a halakat a Velencei-tóból – itt vannak a részletek

Mint arról a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője, Pálinkás Imre Pál beszámolt, rendkívül kevés volt a csapadék az idén a tó vízgyűjtőterületén, ezért „sosem látott alacsony vízállással” futnak neki a várhatóan meleg és száraz nyárnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak - fűzte hozzá.

A szakember jelezte, hogy már most levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain, kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezőspályánál. Amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, akkor

mentőhalászatra is szükség lehet: az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek.

Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a víz minősége egyelőre rendben van, azt kéthetente ellenőrzik, ugyanakkor fel kell készülniük tömeges halpusztulásra is, amelyet jellemzően a nagy meleg után érkező hidegfront indíthat be.

Szerda reggel 7 órakor a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce 52 centméteren állt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének korábbi tájékoztatása szerint. Siklós Gabriella kiemelte, hogy „ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, mert a vízszint várhatóan tovább fog csökkenni a nyáron.