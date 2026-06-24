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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Velencei-tó: itt a negatív rekord

Infostart / MTI

Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon.

Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Siklós Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt. Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak.

A szóvivő kiemelte, hogy "ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz", várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.

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