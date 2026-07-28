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A drónnal készült felvételen fürdõzõk a Velencei-tóban Velencénél 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Drámai helyzet: napokon belül több kis tavacska lehet a Velencei-tóból

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Napokon belül már csak 20 centi lehet a Velencei-tó vízszintje. Az egységes vízfelület hamarosan megszűnhet, és egymástól elszigetelt kis tavacskák alakulhatnak ki.

Ahogy arról korábban már több cikkben is beszámolt az Infostart, sorra dönti a negatív rekordokat a Velencei-tó vízszintje. A Telex pedig azt írja, egyes modellszámítások szerint augusztusra akár 20 centiméter környékére is süllyedhet. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy az egységes vízfelület megszűnik, és egymástól elszigetelt kis tavacskák alakulhatnak ki.

A halak megmentése érdekében rövid távon átvágják a kialakuló szárazulatokat, tartós aszály esetén pedig mentőhalászatot terveznek.

Nemcsak itt, hanem a Dunánál, a Tiszánál és a hegyi patakoknál is kritikus a helyzet: az ország 89 százalékát sújtja közepes vagy annál súlyosabb aszály.

A portál azt írja, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) jelenleg egy átfogó vízleltáron dolgozik, amely a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket, valamint a talajvízszintet is felméri. A vizsgálatok után – várhatóan szeptemberre vagy októberre – határozzák meg a lakosság, a mezőgazdaság és az ipar pontos vízigényét. Bár a kánikula miatt a vezetékes ivóvízellátásban adódhatnak időszakos akadozások, a minisztérium szerint a lakossági ellátás szükség esetén lajtos kocsikkal és a katonaság bevonásával biztosított marad.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter korábban azt mondta: „sok hibás fejlesztés tette tönkre a Velencei-tó ökológiáját”, ezért felkért egy szakemberekből álló csapatot, hogy vizsgálja meg, milyen lehetőségek vannak.

Az előző kormány elvileg készített egy 40 milliárd forintos tervet a tó helyreállítására, de ezt a miniszter szerint „egyszerűen nem találják”.

A tárca sajtófőnöke, Orbán Zoltán közölte: a minisztériumot a semmiből kell felépíteniük, mivel emlékeztetett, hogy 16 évig nem létezett környezetvédelmi tárca. Tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 550 fős szakmai és 150 fős technikai állománnyal, két budapesti helyszínen működnek, de a létszámot a jövőben 750-800 főre tervezik bővíteni.

A szakértők jelentős része a civil szférából érkezett közigazgatási tapasztalat nélkül. Az aszálykezelés mellett a minisztériumnak olyan sürgős ügyekkel is foglalkoznia kell, mint az akkugyárak környezeti hatásai, az azbesztmentesítés vagy az augusztus végére tervezett új klímatörvény kidolgozása.

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