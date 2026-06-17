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Újbuda: a Duna-parti sétány zöldfelület fejlesztési koncepcióterve.
Nyitókép: ujbuda.hu

Fejlesztés Dél-Budán: nagy csoda jöhet

Infostart

Elkészült az Újbuda Duna-parti sétány zöldfelület-fejlesztési koncepcióterve.

A Duna-parti sétány terve a Hengermalom utca és Fibula utca közötti szakasz zöldfelület-fejlesztésére vonatkozik.

A koncepció célja egy összefüggő Duna-parti sétány kialakítása, az ahhoz kapcsolódó, megfelelő színvonalú zöldfelületekkel, illeszkedve a meglévő, folyamatban lévő, valamint tervezett fejlesztésekhez - olvasható a XI. kerületi önkormányzat honlapján.

A terv a meglévő természeti és tájképi értékek megőrzése mellett új növényfelületek kialakítására, a zöld infrastruktúra fejlesztésére, valamint a közösségi használatot szolgáló elemek elhelyezésére tesz javaslatot.

A tervek szerint a folyó mentén új gyalogos sétány, kerékpárutak és futópályák épülnekmajd.

A tervdokumentáció megtekinthető itt: https://ujbuda.hu/hirdetmenyek/73002-Budapest-XI-kerulet-Ujbuda-Duna-parti-setany-Hengermalom-utca-es-Fibula-utca-kozotti-szakaszara

Észrevételeiket és javaslataikat 2026. június 24-ig tehetik meg a foepitesz@ujbuda.hu címre.

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