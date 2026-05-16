Személyesen vezette körbe a sajtót a Karmelita kolostor épületében a miniszterelnök – a nap hírei

Személyesen vezette körbe a sajtót a Karmelita kolostor épületében a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: a hétvégére meghirdetett látogatási lehetőség gyorsan betelt. Az épület a következő hétvégéken is nyitva marad, amíg van rá érdeklődés és nem kap új funkciót. A kormányfő szerint a korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát is megnyithatják a látogatók előtt. Beszélt arról is, a Budai várnegyedben lévő minisztériumi épületekről társadalmi konzultációt szeretnének, amelybe a szakmát is bevonnák. Magyar Péter korábban azt mondta: Magyarországon nincs helye kerítésnek a középületek körül.

A jobboldali nyilvánosság elleni fellépéssel vádolta a kormányt Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek azt mondta: a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot, nem teljesíti a marketing- és médiaszerződéseket, számlákat fagyaszt be és utalások maradnak el. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy az elmúlt 16 év Magyarország egyik legsikeresebb időszaka volt, amelyre az ellenzéki politikát is lehet építeni. Magyar Péter úgy reagált, a magyar emberek látják a valóságot és az európai számokat, látják, hogy Magyarország lett a legszegényebb és legkorruptabb ország.

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámlaszámát, hogy azt a kormány közvetlenül oda utalhassa el.

Azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát a miniszterelnök. A határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Havasi Bertalan 2010-től 2025-ig Orbán Viktor sajtófőnöke volt. A fideszes politikus szombaton szóváltásba került a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péterrel.

Szabálytalannak tartja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződés felbontását a volt innovációs miniszter. Hankó Balázs a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy politikai indokból mondta fel a Tisza-kormány a 2031-ig szóló egyezséget és szerinte ezzel nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudományos szféra is sérül. Az Élvonal Alapítvány péntek este közölte, hogy várja a párbeszédet Magyar Péterrel és a kormánnyal.

Sopronban 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet. A város polgármestere, Farkas Ciprián szerint 34 útszakaszt vizsgáltak meg. A soproni önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Szombathelyen azt mondta, hogy jövő hétfőn a kormány elé terjeszti a nyugat-magyarországi azbesztszennyezési ügyet.

Kelemen Ágnes lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára – jelentette be a tárcavezető. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban.

A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán a Múzeumok Majálisa rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását, és a politikát kivonják a kulturális szférából.

Az idén a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum nyerte el az Év Múzeuma díjat. A Múzeumok Majálisán, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében rendezett díjátadón a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum kapta.

A budapesti olimpiarendezés elkötelezett támogatójának nevezte magát a főpolgármester. Karácsony Gergely a Magyar Olimpiai Bizottság évi rendes közgyűlésén hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Kétnapos látogatásra Kínába utazik május 19-én az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, valamint nemzetközi és regionális ügyekről tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Az amerikai elnök szerint nem hozott változást Tajvan biztonsági helyzetében és az Egyesült Államok hozzáállásában pekingi látogatása. Donald Trump a feszültség csökkentésére szólított fel, hangsúlyozva, hogy nem keresi a konfliktust.

A júniusig meghosszabbított tűzszünet ellenérére Izrael több hullámban lőtte a Hezbollah infrastruktúráját Dél-Libanonban A libanoni egészségügyi minisztérium szerint hatan meghaltak és 22-en megsebesültek.

Lettországban Andris Kulbergs ellenzéki képviselőt jelölte a miniszterelnöki posztra az államfő. Evika Silina eddigi kormányfő csütörtökön jelentette be lemondását, ami kormánykoalíciójának összeomlásához vezetett, mindössze néhány hónappal az októberre kiírt választások előtt.

Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a nyílt tengerre visszajuttatott bálna, Timmy tetemét találták meg a napokban, egy dán sziget közelében. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását.