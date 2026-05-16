ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (k) a sajtó képviselõvel a számukra meghirdetett bejáráson a Karmelita kolostorban 2026. május 16-án. A hétvégén az elõre regisztrált érdeklõdõk is megtekinthetik a Karmelita kolostort vezetett látogatáson. Balról, elöl Pósfai Gábor belügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Személyesen vezette körbe a sajtót a Karmelita kolostor épületében a miniszterelnök – a nap hírei

InfoRádió

A jobboldali nyilvánosság elleni fellépéssel vádolta a kormányt Orbán Viktor. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte Tarr Zoltán, területért felelős miniszter.

Személyesen vezette körbe a sajtót a Karmelita kolostor épületében a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: a hétvégére meghirdetett látogatási lehetőség gyorsan betelt. Az épület a következő hétvégéken is nyitva marad, amíg van rá érdeklődés és nem kap új funkciót. A kormányfő szerint a korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát is megnyithatják a látogatók előtt. Beszélt arról is, a Budai várnegyedben lévő minisztériumi épületekről társadalmi konzultációt szeretnének, amelybe a szakmát is bevonnák. Magyar Péter korábban azt mondta: Magyarországon nincs helye kerítésnek a középületek körül.

A jobboldali nyilvánosság elleni fellépéssel vádolta a kormányt Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek azt mondta: a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot, nem teljesíti a marketing- és médiaszerződéseket, számlákat fagyaszt be és utalások maradnak el. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy az elmúlt 16 év Magyarország egyik legsikeresebb időszaka volt, amelyre az ellenzéki politikát is lehet építeni. Magyar Péter úgy reagált, a magyar emberek látják a valóságot és az európai számokat, látják, hogy Magyarország lett a legszegényebb és legkorruptabb ország.

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámlaszámát, hogy azt a kormány közvetlenül oda utalhassa el.

Azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát a miniszterelnök. A határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Havasi Bertalan 2010-től 2025-ig Orbán Viktor sajtófőnöke volt. A fideszes politikus szombaton szóváltásba került a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péterrel.

Szabálytalannak tartja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződés felbontását a volt innovációs miniszter. Hankó Balázs a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy politikai indokból mondta fel a Tisza-kormány a 2031-ig szóló egyezséget és szerinte ezzel nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudományos szféra is sérül. Az Élvonal Alapítvány péntek este közölte, hogy várja a párbeszédet Magyar Péterrel és a kormánnyal.

Sopronban 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet. A város polgármestere, Farkas Ciprián szerint 34 útszakaszt vizsgáltak meg. A soproni önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Szombathelyen azt mondta, hogy jövő hétfőn a kormány elé terjeszti a nyugat-magyarországi azbesztszennyezési ügyet.

Kelemen Ágnes lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára – jelentette be a tárcavezető. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban.

A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán a Múzeumok Majálisa rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását, és a politikát kivonják a kulturális szférából.

Az idén a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum nyerte el az Év Múzeuma díjat. A Múzeumok Majálisán, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében rendezett díjátadón a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum kapta.

A budapesti olimpiarendezés elkötelezett támogatójának nevezte magát a főpolgármester. Karácsony Gergely a Magyar Olimpiai Bizottság évi rendes közgyűlésén hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Kétnapos látogatásra Kínába utazik május 19-én az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, valamint nemzetközi és regionális ügyekről tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel.

Az amerikai elnök szerint nem hozott változást Tajvan biztonsági helyzetében és az Egyesült Államok hozzáállásában pekingi látogatása. Donald Trump a feszültség csökkentésére szólított fel, hangsúlyozva, hogy nem keresi a konfliktust.

A júniusig meghosszabbított tűzszünet ellenérére Izrael több hullámban lőtte a Hezbollah infrastruktúráját Dél-Libanonban A libanoni egészségügyi minisztérium szerint hatan meghaltak és 22-en megsebesültek.

Lettországban Andris Kulbergs ellenzéki képviselőt jelölte a miniszterelnöki posztra az államfő. Evika Silina eddigi kormányfő csütörtökön jelentette be lemondását, ami kormánykoalíciójának összeomlásához vezetett, mindössze néhány hónappal az októberre kiírt választások előtt.

Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a nyílt tengerre visszajuttatott bálna, Timmy tetemét találták meg a napokban, egy dán sziget közelében. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását.

Kezdőlap    Belföld    Személyesen vezette körbe a sajtót a Karmelita kolostor épületében a miniszterelnök – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ásványkincs-motor – miért nem egyenértékű minden dollárnyi GDP?

Ásványkincs-motor – miért nem egyenértékű minden dollárnyi GDP?
Egyes országokban a gazdaság motorja nem a gyárakban vagy az irodákban működik, hanem mélyen a föld alatt. Olaj, gáz vagy ritkafémek termelik meg a GDP jelentős részét, gyakran anélkül, hogy széles társadalmi teljesítmény állna mögöttük. Ez alapjaiban torzítja az országok közötti összehasonlítást. De mit jelent ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol ilyen kincsek nincsenek?
Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

A miniszterelnök a budai Várban lévő kormányzati épületek szombati bejárásán beszélt arról, hogy mit terveznek a még felújítás alatt álló épületekkel és kérdéseket tett fel Varga Zs. András Kúria-elnöknek.
 

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

Kiderült, ki felel államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban a regionális hatóságok péntek délután az éjszakai ukrán dróntámadást követően. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina

Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina

Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Taiwan insists it is independent after Trump warning

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 21:07
Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után
2026. május 16. 20:23
Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére
×
×