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A magyar csapat tagjai melegítenek a Magyarország - Finnország barátságos labdarúgó-mérkõzés elõtt a Puskás Arénában 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

ÉLŐ: Magyarország–Finnország 1–0

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Újonc is szerepel a magyar válogatott kezdő tizenegyében. Marco Rossi kijelölte a Puskás Arénában kezdődő, finnek elleni felkészülési mérkőzésre a magyar csapat kezdő tizenegyét.

A névsor: Szappanos - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Vitális - Sallai, Tóth A., Szoboszlai - Varga B. Csinger Márk debütál a válogatottban, Szappanos Péter pedig – az előzetes tervek szerint– búcsúzik.

Magyar labdabirtoklással kezdődött a mérkőzés. A 4. percben Osváth Attila rosszul vett át egy labdát, majd felrúgta finn ellenfelét, okkal kapott sárga lapot.

Rony Jansson 11 méterről kapura lőtt, Kerkez Milós jól blokkolt, nagy helyzet volt. Szakad az eső.

Eltelt az első negyedóra, a magyar csapat többet birtokolja a labdát, de helyzetet még nem tudott kialakítani.

A 19. percben hasonló helyzet, mint korábban a magyar kapunál: Sallai Roland lövését blokkolta a bevetődő védő.

Szoboszlai veszélyes szögletet rúgott, majd a beadása után Ryan Mahuta belelépett Kerkez közeli lövésébe.

A 26. percben Szoboszlai Dominik szöglete után a védőket megelőző Varga Barnabás éles fejessel küldte a labdát a bal sarokba, 1–0.

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Kezdőlap    Sport    ÉLŐ: Magyarország–Finnország 1–0

magyar labdarúgó-válogatott

marco rossi

csinger márk

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Magyarország–Finnország
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán eddig kilenc alkalommal találkozott a finn nemzeti csapattal: hat győzelem mellett két döntetlen és egy vereség a mérlege. Összesen 18-szor csaptak össze a felek, a magyar csapat tizenkét siker és három döntetlen mellett háromszor kikapott. A pénteki barátságos mérkőzésen Csinger Márk révén újoncot is avatott a kezdőben Marco Rossi szövetségi kapitány.
 

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