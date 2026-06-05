ÉLŐ: Magyarország–Finnország 1–0

A névsor: Szappanos - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Vitális - Sallai, Tóth A., Szoboszlai - Varga B. Csinger Márk debütál a válogatottban, Szappanos Péter pedig – az előzetes tervek szerint– búcsúzik.

Magyar labdabirtoklással kezdődött a mérkőzés. A 4. percben Osváth Attila rosszul vett át egy labdát, majd felrúgta finn ellenfelét, okkal kapott sárga lapot.

Rony Jansson 11 méterről kapura lőtt, Kerkez Milós jól blokkolt, nagy helyzet volt. Szakad az eső.

Eltelt az első negyedóra, a magyar csapat többet birtokolja a labdát, de helyzetet még nem tudott kialakítani.

A 19. percben hasonló helyzet, mint korábban a magyar kapunál: Sallai Roland lövését blokkolta a bevetődő védő.

Szoboszlai veszélyes szögletet rúgott, majd a beadása után Ryan Mahuta belelépett Kerkez közeli lövésébe.

A 26. percben Szoboszlai Dominik szöglete után a védőket megelőző Varga Barnabás éles fejessel küldte a labdát a bal sarokba, 1–0.