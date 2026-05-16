Infostart.hu
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Magyar Péter miniszterelnök (b) Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófõnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával (j) beszél a sajtó számára meghirdetett bejáráson a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda budavári épületében, a tetõteraszon 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Kicsinyesnek nevezte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára a miniszterelnököt, miután Magyar Péter felmentette pozicíójából.

Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a Fidesz szavazóit arra szólította fel, hogy ne szégyelljék magukat, és ne járjanak lehajtott fejjel.

Havasi Bertalan – akit a miniszterelnök szombaton mentett fel – állásfoglalásában egyebek mellett kitért arra, hogy a végkielégítése nem több tízmillió forint, hanem a családi adókedvezménnyel együtt az 1,3 millió forintos fizetésének hathavi összege.

Azt írta, nemcsak neki fogják ezt kifizetni, hanem a többi már „megalázott vagy megalázandó közszolgának is” az utolsó fillérig, ami jár. „És azt majd mi magunk eldöntjük, nem, nem Te, Peti, és nem is Te, Gergő (!), hogy mire fordítjuk, és ha jónak látjuk, beszámolunk róla a nyilvánosságnak” – írta, megjegyezve, „gondolom – velem együtt – legtöbben a családjuk megélhetésére”. Havasi Bertalan felidézte, hogy Magyar Péter „fideszes miniszterfeleségként” állami állásokban havi milliókat és több tízmilliós végkielégítéseket kapott.

A korábbi helyettes államtitkár úgy fogalmazott:

„Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan”.

Havasi Bertalan azt is megjegyezte, a miniszterelnök elfelejtette a felmentése előtt módosíttatni a törvényt, ami a felmentett közszolgák juttatásait szabályozza.

Havasi Bertalan a Fidesz szavazóinak az írta: nem mindig kormányoztak jól, „szarul” kommunikáltak, egyesek közülük le is buktak és az igazságszolgáltatás elé kerültek, amit nagyon helyesnek nevezett.

Ugyanakkor a politikai közösségük 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott.

„Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal! És tartsatok ki, szerveződjetek,

álljatok ki magatokért, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz (párt és a Fidesz frakció) is összeszedi magát, és kiáll majd mellettetek.

Hajrá Fidesz, Hajrá Orbán Viktor!” – zárta állásfoglalását Havasi Bertalan.

Szombaton délelőtt a miniszterelnök személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban, és az épület tetőteraszán összefutott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával, őt „korunk Bibó Istvánjának” nevezte, mondván „tartja a frontot”.

A gatyámnál fogva kilógathatsz, nagyobb lenne a látvány – mondta a miniszterelnöknek Havasi Bertalan, amire azt a választ kapta Magyar Pétertől, hogy ezt nem tervezte, majd amikor a kormánytagok felmentési pénze került szóba, a miniszterelnök azt közölte, „találkozunk a bíróságon”.

A miniszterelnök a budai Várban lévő kormányzati épületek szombati bejárásán beszélt arról, hogy mit terveznek a még felújítás alatt álló épületekkel és kérdéseket tett fel Varga Zs. András Kúria-elnöknek.
 

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz - mondta szombaton Wes Streeting volt brit egészségügyi miniszter, aki Keir Starmer miniszterelnök tisztségére pályázik.

Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

