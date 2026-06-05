Szoboszlai gólpasszait nem lehet megunni – értékelések a magyar–finn után

Az őszi Nemzetek Ligája-szezonra felkészítő mérkőzésen a FIFA-rangsorban 42. magyar labdarúgó-válogatott 2–0-s félidő után, Varga Barnabás duplájával végül 2–1-re, megérdemelten legyőzte a ranglistán 73. Finnországot Budapesten a Puskás Arénában, a kapus Szappanos Péter harmadik, egyben minden bizonnyal utolsó válogatottmeccsén.

Elsőként ő nyilatkozott a mérkőzést értékelve az M4 Sportnak, aztán sorban a többi szereplő is.

Szappanos Péter kapus: a legfontosabb az volt, hogy nyerjünk, sok új játékos van, szeretném, ha be tudná őket építeni a kapitány. Elképesztően hálás vagyok a fogadtatásért, és hogy öt évig tagja lehettem ennek a közösségnek, visszacsatolás a munkámnak, nagy érzelmi pillanat volt, hogy a Puskás Arénában játszhattam le ezt a mérkőzést, nem mondom ki, hogy az utolsót, jönnék én mindig, ha hívnak.

Varga Barnabás, a két magyar gól szerzője: nem tudom megunni Szoboszlai Dominik gólpasszait. Voltak szögletek, beadások, sok olyan helyzet volt, amiből lehetőség volt betalálni, megérdemelten győztünk, domináltuk a meccs egészét, főleg a vezető gól után. Hiányzott már a válogatott, a tavaszi kettőt kihagytam, most játszottam idén először. A válogatottban sosincs edzőmérkőzés, szerintem ez látszott is a játékunkon. Szappanos Péter nagyon fog hiányozni, harmadik számú kapusként is nagyon fontos láncszeme volt a csapatnak, és példásan dolgozott az edzéseken is mindig.

Csinger Márk, újonc belső védő: egyszer már majdnem pályára léptem a válogatottban, de végül nem volt rá idő. Ez az egyik legszebb nap az életemben, minden gyerek arról álmodik, hogy egyszer a Puskásban szerepeljen a válogatottban.

Yaakobishvili Áron újonc kapus: ez egy valóra vált álom, egész gyerekkoromban erről álmodtam, hogy ez a nap eljöjjön. Nyugodt ember vagyok, jól tudom kezelni azt a pressziót, ami egy ilyen mérkőzésen van. Egész nap nyugodt voltam és boldog. A kapitány elmondta, mi vár rám a mérkőzésen, így szálltam be a második félidőben. Az elmúlt 3 hónapban nem védtem a klubomban, de jól edzettem és jó formában éreztem magam, ez adta az önbizalmamat. Minden, ami feladat jön, 100 százalékosan kell teljesítenem.

Marco Rossi szövetségi kapitány: nincsenek könnyű, gyenge ellenfelek, minden alkalommal nehéz megszerezni a győzelmet, mert mindig mindenki a legjobbjára törekszik. A 60. perctől látszott a fáradtság a játékosokon, és bár volt lehetőség, hogy lezárjuk a meccseket, megbomlott az egység, nem voltunk kellően szervezettek hátul, oda kell figyelnünk az ilyen helyzetekre a jövőben, van miben fejlődni, különösen azoknak, akik mostanában debütáltak. Összességében a legfontosabb ma az eredmény volt, akkor is, ha valaki azt mondja, ez csak egy felkészülési meccs, de hát ranglistapont is van a világon. Kazahsztán után sokkal teljesebb képünk lesz a csapatról. A kapusokkal nagyon elégedett vagyok. Kiemelném Szoboszlai Dominik szereplését, 60 meccset játszott az idényben, az energiát pedig vissza kell nyernie a meccsek között. A cseréknél mindig az vezérelt, hogy az egységet megtartsuk, tudom, ez nem olyan egyszerű azért.

Bozsik Péter egykori szövetségi kapitány: Marco Rossi szövetségi kapitány azért az utolsó 25 percet ki fogja elemezni a csapatnak, elnézve ezt a középpályás védekezést, meg ahogy lerohantak minket. A finnek jól tolódták le a területeket, jól zártak, megfelelően lendültek ellentámadásba. A következő meccs kedden van, meglátjuk, ki mennyire fáradt, a kapitány kiket szeretne még megnézni.

A magyar labdarúgó-válogatott kedden a FIFA-rangsorban 110. helyen álló Kazahsztán ellen lép pályára Debrecenben este 7 órakor.