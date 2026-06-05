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Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely: ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért

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ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben, ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért – jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője pénteken.

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán közzétett videóban emlékeztetett: néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki.

Úgy értékelt: ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan „hagyományos” magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években, az Orbán-kormány alatt fogadott el az Országgyűlés.

Felszámolnák a kamatstopot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntettetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakíttatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat és támadják a védett üzemanyagárat is - sorolta, hozzátéve: ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania.

Gulyás Gergely felhívta az új kormányt, hogy ha bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött vagy a jövőben köt az uniós pénzek hazahozatala érdekében, azt hozza nyilvánosságra; valamint egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre.

Magyarországot az uniós pénzek megilletik, ezeket még az előző kormány harcolta ki Magyarországnak - mondta, hangsúlyozva: „örülünk annak, ha az ország hozzájuthat ezekhez a forrásokhoz, de ilyen árat nem szabad értük fizetni”.

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