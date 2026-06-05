Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

Sok más friss kormánydöntés mellett az is már pénteken megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét (TÉR), miután az eddigi szabályozás a Magyar Péter miniszterelnök szerint aláírt rendelet szerint „alkalmatlan a pedagógusok valós teljesítményének mérésére, és túl nagy adminisztrációs terhet jelent”.

A rendelet szerint a 2025/2026-os tanévre vonatkozóan már nem kell alkalmazni a teljesítményértékelési rendszert.

A kormányrendelet szerint el kell kezdeni a szakmai szervezetek széles körű bevonásával egy új, szakmai alapon kidolgozott rendszer kidolgozását. Ennek a határideje 2026. augusztus 31., a felelőse pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit miniszter Facebook-posztot is közzétette a témában. Ebben többek között azt írja:

„Az egyik első döntés, amelynek az előkészítését fontosnak tartottam, a pedagógusok eljesítményértékelési rendszerének felülvizsgálata. A TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ezért megkezdtük a rendszer átfogó felülvizsgálatának előkészítését mind a közoktatás mind a szakképzés területén.

Az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztjük.

Fontos ugyanakkor, hogy ez a változás senkit nem érint hátrányosan: a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Szeretném megnyugtatni a pedagógusokat: ez a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon. Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat.”

A miniszter hangsúlyozza: „fontosnak tartom a visszajelzés kultúráját.”

Hosszú távú terveiről Lannert Judit miniszter korábban azt mondta: új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja – mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket.

A tárcavezető közölte, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A kormányszóvivői tájékoztatón erről úgy fogalamaztak: „nem akarják beszántani a Klebelsberg Intézetet”, de sokkal hatékonyabbá kell tenni az iskolák működését.

A tervek szerint a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.

Mint fogalmazott, új nemzeti alaptantervre van szükség, ami nem ilyen leszabályozó, hanem elveket és mintát ad. Szerinte kerettantervre sincs talán szükség, hiszen a szemlélet a fontos, hogy ez egy gyermekközpontú tanterv legyen.