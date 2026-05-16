2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j) Szergej Csemezov, a fejlett technológiájú ipari termékek gyártását és exportját támogató Rosztyeh állami vállalat vezérigazgatója beszámolóját hallgatja a moszkvai Kremlben 2026. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtóhivatal pool/Mihail Mecel

Úgy tűnik, valami nagyon készül Kínában

Infostart / MTI

Az amerikai elnök már hazatért Kínából, ahova napokon belül megérkezik az orosz elnök.

Kétnapos látogatásra Kínába utazik orosz államfő május 19-én – jelentette be a Kreml szombaton, nem sokkal azután, hogy Donald Trump hazatért pekingi látogatásától. Az amerikai elnök pozitív üzenetekkel térhetett haza, de Tajvan ügyében nem sikerült előrelépést elérnie. Felhozta a kínai államfőnek a bebörtönzött Jimmy Lai katolikus vallású hongkongi üzletember fogva tartását, és felvetette a 78 éves elítélt szabadon bocsátásának lehetőségét az életkorára és rossz egészségi állapotára tekintettel. De Donald Trump szerint Hszi Csin-ping válasza „nem volt pozitív”, ezért a maga részéről „nem optimista” az ügyet tekintve. Jimmy Lait a kínai nemzetbiztonság veszélyeztetése és összeesküvés miatt idén februárban 20 év börtönre ítélték.

A friss moszkvai bejelentés szerint Kínában Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal – derül ki a Kreml közléséből.

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
Mennyire kell félni a hantavírustól?
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve.
Kap-e még egy évet Merz kancellár?
 
Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Sorsa hivatalosan még nem tisztázott, de izraeli biztonsági források szerint a kiiktatása nagy valószínűséggel sikeres volt.

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

