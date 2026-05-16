Úgy tűnik, valami nagyon készül Kínában

Kétnapos látogatásra Kínába utazik orosz államfő május 19-én – jelentette be a Kreml szombaton, nem sokkal azután, hogy Donald Trump hazatért pekingi látogatásától. Az amerikai elnök pozitív üzenetekkel térhetett haza, de Tajvan ügyében nem sikerült előrelépést elérnie. Felhozta a kínai államfőnek a bebörtönzött Jimmy Lai katolikus vallású hongkongi üzletember fogva tartását, és felvetette a 78 éves elítélt szabadon bocsátásának lehetőségét az életkorára és rossz egészségi állapotára tekintettel. De Donald Trump szerint Hszi Csin-ping válasza „nem volt pozitív”, ezért a maga részéről „nem optimista” az ügyet tekintve. Jimmy Lait a kínai nemzetbiztonság veszélyeztetése és összeesküvés miatt idén februárban 20 év börtönre ítélték.

A friss moszkvai bejelentés szerint Kínában Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal – derül ki a Kreml közléséből.