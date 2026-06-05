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Keir Starmer brit miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítő csoport, a G7 csúcstalálkozóján a kanadai Kananaskisban 2025. június 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Suzanne Plunkett

Keir Starmer csillapítani próbálja a fehér tini megölése miatti haragot

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A brit miniszterelnök azt ígéri, kijavítja a hibákat, miután találkozott egy meggyilkolt tinédzser szüleivel, akit annak ellenére megbilincseltek, hogy őt szúrták le. Az elkövető ugyanis hamisan rasszista támadással vádolta meg az áldozatot. Az ügy újabb politikai botrányt kavart Nagy-Britanniában.

„Nem tudok lélegezni” – ezek voltak a 18 éves Henry Nowak szavai a rendőröknek, amikor tavaly decemberben összeszurkálva, bilincsbe verve feküdt egy utcán Southamptonban. A mondat kísértetiesen megegyezik a rendőri intézkedés során megölt amerikai George Floyd szavaival, akinek halála kirobbantotta a BLM mozgalmat és Nagy-Britanniában is térdelésre ösztönözte a rendőröket, futballistákat és politikusokat.

Amiatt azonban, hogy Henry Nowak nemrég elítélt gyilkosa azt állította: éppenséggel őt érte rasszista támadás, az áldozatot bilincselték meg. A most kiadott, sokkoló, testkamerás videó szerint az intézkedő rendőr megkérdezte, mi történt, majd azt mondta: nem hiszi, hogy a fiút megszúrták. Henry Nowak fehér bőrű volt, gyilkosa szikh vallású.

A jobboldali brit sajtó szerint ez az eredménye, hogy az Amerikából átszivárgott kritikus fajelmélet és a diverzitási-egyenlőségi programok nyomán rásütötték a rendőrségre az „intézményesen rasszista” jelzőt, ami befolyásolta a rendfenntartókat. A baloldali-liberális The Guardian számára nem a sokkoló rendőri fellépés, hanem az volt fontosabb, hogy „a szélsőjobb kihasználhatja az esetet” – ebben igaza is volt. Tommy Robinson, ismert radikális aktivista tüntetést szervezett Southamptomba, ami erőszakba torkollott, és több rendőr is megsebesült.

A botrány újabb példája a brit társadalomban a rasszizmus, a diszkrimináció, a fehér privilégium és tudatalatti előítéletek sokszor elővett hívószavai körül kialakult szakadéknak.

Keir Starmer kormányfő – akit külső és belső ellenzéke is meg akar buktatni – valószínűleg ezért is invitálta a Downing Street 10-be a megölt tizenéves szüleit. A találkozón azt ígérte, hogy meglép „bármit, amire szükség van”, hogy korrigálni tudják a hibákat ebben az esetben.

Arról is beszélt a miniszterelnök, mély alázatot érez, hogy privát beszélgetést folytathatott Henry Nowak szüleivel. Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője, aki szintén találkozott velük, hangsúlyozta: a család nem akar haragot és azt sem, hogy közösségeket szakítsanak szét.

A fiatalember gyilkosságáért elítélt Vickrum Digwa egy 21 centiméter hosszú, a szikh kultúrában hagyományos dísztőrrel szúrta le áldozatát, amiért 21 év börtönre ítélték.

A hatóságok szerint Henry Nowak elkezdte filmezni a fiatalt, amikor meglátta a tőrt, és megkérdezte tőle, hogy rossz ember-e. Azután, hogy leszúrta, Vickrum Digwa testvére hívott rendőrt, azt állítva, hogy rasszista támadás érte őket. Az eset olyan hullámokat vetett, hogy csütörtökön az amerikai külügyminisztérium ezt a szöveget posztolta az X-en: „az ideológiai kondicionálás és a kétszintű rendőri hozzáállás kirívó példája a civilizáció hanyatlásának. Nyugaton ezt el kell utasítani”. Többször posztolt a témában Elon Musk milliárdos is, aki sokszor kiállt európai radikális jobboldali mozgalmak mellett.

Keir Starmer szerint ezzel Elon Musk beavatkozott a brit politikába és széthúzást akart szítani. Úgy tűnik azonban, hogy Nagy-Britanniában a kulturális háború mindkét résztvevője kezd visszatérni a lövészárkaiba.

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