Keir Starmer csillapítani próbálja a fehér tini megölése miatti haragot

„Nem tudok lélegezni” – ezek voltak a 18 éves Henry Nowak szavai a rendőröknek, amikor tavaly decemberben összeszurkálva, bilincsbe verve feküdt egy utcán Southamptonban. A mondat kísértetiesen megegyezik a rendőri intézkedés során megölt amerikai George Floyd szavaival, akinek halála kirobbantotta a BLM mozgalmat és Nagy-Britanniában is térdelésre ösztönözte a rendőröket, futballistákat és politikusokat.

Amiatt azonban, hogy Henry Nowak nemrég elítélt gyilkosa azt állította: éppenséggel őt érte rasszista támadás, az áldozatot bilincselték meg. A most kiadott, sokkoló, testkamerás videó szerint az intézkedő rendőr megkérdezte, mi történt, majd azt mondta: nem hiszi, hogy a fiút megszúrták. Henry Nowak fehér bőrű volt, gyilkosa szikh vallású.

A jobboldali brit sajtó szerint ez az eredménye, hogy az Amerikából átszivárgott kritikus fajelmélet és a diverzitási-egyenlőségi programok nyomán rásütötték a rendőrségre az „intézményesen rasszista” jelzőt, ami befolyásolta a rendfenntartókat. A baloldali-liberális The Guardian számára nem a sokkoló rendőri fellépés, hanem az volt fontosabb, hogy „a szélsőjobb kihasználhatja az esetet” – ebben igaza is volt. Tommy Robinson, ismert radikális aktivista tüntetést szervezett Southamptomba, ami erőszakba torkollott, és több rendőr is megsebesült.

A botrány újabb példája a brit társadalomban a rasszizmus, a diszkrimináció, a fehér privilégium és tudatalatti előítéletek sokszor elővett hívószavai körül kialakult szakadéknak.

Keir Starmer kormányfő – akit külső és belső ellenzéke is meg akar buktatni – valószínűleg ezért is invitálta a Downing Street 10-be a megölt tizenéves szüleit. A találkozón azt ígérte, hogy meglép „bármit, amire szükség van”, hogy korrigálni tudják a hibákat ebben az esetben.

Arról is beszélt a miniszterelnök, mély alázatot érez, hogy privát beszélgetést folytathatott Henry Nowak szüleivel. Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője, aki szintén találkozott velük, hangsúlyozta: a család nem akar haragot és azt sem, hogy közösségeket szakítsanak szét.

A fiatalember gyilkosságáért elítélt Vickrum Digwa egy 21 centiméter hosszú, a szikh kultúrában hagyományos dísztőrrel szúrta le áldozatát, amiért 21 év börtönre ítélték.

A hatóságok szerint Henry Nowak elkezdte filmezni a fiatalt, amikor meglátta a tőrt, és megkérdezte tőle, hogy rossz ember-e. Azután, hogy leszúrta, Vickrum Digwa testvére hívott rendőrt, azt állítva, hogy rasszista támadás érte őket. Az eset olyan hullámokat vetett, hogy csütörtökön az amerikai külügyminisztérium ezt a szöveget posztolta az X-en: „az ideológiai kondicionálás és a kétszintű rendőri hozzáállás kirívó példája a civilizáció hanyatlásának. Nyugaton ezt el kell utasítani”. Többször posztolt a témában Elon Musk milliárdos is, aki sokszor kiállt európai radikális jobboldali mozgalmak mellett.

Keir Starmer szerint ezzel Elon Musk beavatkozott a brit politikába és széthúzást akart szítani. Úgy tűnik azonban, hogy Nagy-Britanniában a kulturális háború mindkét résztvevője kezd visszatérni a lövészárkaiba.