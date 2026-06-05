ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.6
usd:
308.55
bux:
133670.96
2026. június 5. péntek Fatime
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Jelzett a magyar kormánynak Paks II miatt a Roszatom

Infostart / MTI

A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks II atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést - jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron.

„Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk mint fővállalkozóval” – mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Hozzátette: hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani.

Lihacsov a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott a sajtónak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jelzett a magyar kormánynak Paks II miatt a Roszatom

roszatom

paks ii

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarország–Finnország
Élő

Magyarország–Finnország
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán eddig kilenc alkalommal találkozott a finn nemzeti csapattal: hat győzelem mellett két döntetlen és egy vereség a mérlege. Összesen 18-szor csaptak össze a felek, a magyar csapat tizenkét siker és három döntetlen mellett háromszor kikapott. A pénteki barátságos mérkőzésen Csinger Márk révén újoncot is avatott a kezdőben Marco Rossi szövetségi kapitány.
 

Sallai klubot keres, a Liverpool is szóba jött

Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

A kormány csütörtökön döntött, és a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: eltörlik a tanárok teljesítményértékelő rendszerét. és újat dolgoznak ki helyette. Az előző tanévre már nem is kell alkalmazni. A rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. Lannert Judit miniszter egy posztban indoklást is adott a döntéshez.
 

Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével

VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a technológiai szektort Amerikában

Ütik a technológiai szektort Amerikában

Alaposan elromlott a hangulat az ázsiai tőzsdéken pénteken. A befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolt és a chipgyártáshoz kapcsolódó részvényeket adták. A legnagyobb esés a dél-koreai piacon volt, ahol az elmúlt hónapokban hatalmasat ralizó papírokat adták leginkább a befektetők, de a japán tőzsde is lefordult. A kedvezőtlen ázsiai előjelek ellenére az európai tőzsdék a nap elején még jól tartották magukat, az amerikai tőzsdenyitásra viszont elromlott a hangulat, a vezető amerikai részvényindexek is lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elhagyja a front az országot: mutatjuk, hol tér vissza a kora nyári idő, és hol maradhatnak zivatarok

Elhagyja a front az országot: mutatjuk, hol tér vissza a kora nyári idő, és hol maradhatnak zivatarok

Szombatra fokozatosan elvonul a frontfelhőzet Magyarország fölül, és az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin says there is 'no point' meeting Zelensky over ending Ukraine war

Putin says there is 'no point' meeting Zelensky over ending Ukraine war

The Russian president's refusal comes after his Ukrainian counterpart wrote an open letter calling for face-to-face talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 20:30
Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével
2026. június 5. 20:08
Hepatitiszt diagnosztizáltak egy kórházba került budapesti ételfutárnál – lehet ok az aggoldalomra
×
×