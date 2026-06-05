Távozik az MTVA vezérigazgatója

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – olvasható a közleményben.

Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait – tartalmazza a közlemény.

A kormány korábban többször jelezte: átalakítják ak özmédia teljes működését. Magyar Péter egy ideig azt mondta, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását is, de ettől azóta visszakozott a kormány.

Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata – közölte a héten Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki beszámolt arról is, hogy „a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát”.