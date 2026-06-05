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Sallai Roland ünnepel, miután gólt szerzett az Magyarország - Izrael felkészülési labdarúgó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Sallai Roland klubot keres, a Liverpool is szóba jött

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A magyar válogatott labdarúgót a nyáron értékesítheti a bajnoki címvédő török Galatasaray. A 29 éves játékosért Angliából, a Premier League-ből és a német Bundesligából is van érdeklődés.

Jó szezont zárt a Galatasarayban Sallai Roland, aki 47 tétmeccsen 1 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott a bajnoki címet nyerő csapatban – írja a Blikk összefoglalója. A magyar válogatott szélső többször is jobbhátvédként játszott, és a hírek szerint úgy is elégedettek voltak vele – de ezzel együtt a haberler.com információi szerint a Galata elnöke, Dursun Özbek a vezetőedzővel, Okan Burukkal közösen arra az elhatározásra jutott, hogy Sallait megfelelő ajánlat esetén eladják.

A török lap szerint az isztambuli klub vezetősége 15 millió euróban (5,3 milliárd forint) határozta meg a szélső árát. A portál szerint ezt az összeget könnyedén kifizetné az angol Fulham és a Premier League-be frissen feljutott Hull City, akik hosszabb ideje érdeklődnek Sallai iránt. A nemzetközi sportsajtóban az elmúlt hónapokban arról is lehetett olvasni, hogy a 29 éves játékost a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool, a Brentford, valamint volt német csapata, a Freiburg is leigazolná.

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