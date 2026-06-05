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James Handy amerikai színész
Nyitókép: Adam Larkey/Getty Images

Halálra késelték a Top Gun színészét, megrázó felvétel került elő – videó

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A rendőrség szerint a 81 éves színész barátnőjének a fia volt az elkövető, akinek a viselkedése a szomszédok beszámolói szerint az utóbbi időben zavart volt.

Térfigyelő kamerák felvételei mellett egy segélyhívás is kering az interneten James Handy amerikai színész meggyilkolásának ügyében. A hatóságok szerint a 81 esztendős színészt barátnője fia, a 44 éves Michael Gledhill ölte meg a Los Angeles-i családi házuk udvarán – írja az Index a Daily Mail beszámolója alapján.

A rendőrség tájékoztatása szerint Michael Gledhill a hívás során azt mondta, „én vagyok az ember fia, most öltem meg a bűn emberét”.

A helyszínre siető rendőrök a ház előkertjében találták meg a 81 éves színészt, akit a mellkasán szúrtak meg.

James Handyt kórházba vitték, az életét azonban már nem tudták megmenteni.

A beszámolók szerint térfigyelő kamera rögzítette, ahogy a gyanúsított sétálgat a ház közelében, majd később a kiérkező rendőrökhöz lépve közli, hogy ő az, akit keresnek. Michael Gledhillt emberölés gyanújával vették őrizetbe, kétmillió dolláros óvadék mellett tartják fogva.

A hatóságok közölték: még nem ismert a valós indíték, de a szomszédok állítólag arról számoltak be, hogy

a gyanúsított és James Handy az esetet megelőzően vitatkoztak egymással.

Többen azt is állították, hogy a férfi viselkedése az utóbbi időben zavart volt, és szerintük mentális problémái vannak Michael Gledhillnek.

James Handy több mint öt évtizedes színészi karrierje során olyan filmekben szerepelt, mint a Kutyám, Jerry Lee, az Arachnophobia – Pókiszony, a Jumanji, a Sebezhetetlen és a 2022-es Top Gun: Maverick.

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Kezdőlap    Külföld    Halálra késelték a Top Gun színészét, megrázó felvétel került elő – videó

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