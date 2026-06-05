ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.79
usd:
308.68
bux:
133670.96
2026. június 5. péntek Fatime
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Mutatjuk, hogy szakadt ketté megint az ország

Infostart / MTI

Több mint 15 Celsius-fokos hőmérséklet-különbség alakult ki az országban péntek délután – derül ki a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Azt írták: a Dunántúl legnagyobb részét elárasztotta a hűvösebb levegő, de a jelenleginél keletebbre már nem jut el a front. Az alacsonyabb hőmérsékletű légtömeg utánpótlása az esti órákban megszűnik, és szombatra nyoma sem lesz a hűvösebb időnek.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Dunántúlon általában 15-20 fok között alakult a hőmérséklet, míg a Dunától keletre jellemzően 25-28 fokot mértek. Szentgotthárdon 13,9 fokot regisztráltak péntek délután, míg Baján 29,2 fokot, vagyis több mint 15 fokos hőmérséklet-különbséget regisztráltak.

Arról is írtak, szombaton a péntek délutánihoz képest jó 10-12 fokkal lesz melegebb a Dunántúlon, attól keletre pedig nagyjából a péntekihez hasonló hőmérséklet várható.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Mutatjuk, hogy szakadt ketté megint az ország

hőmérséklet

hőmérséklet-különbség

hungaromet

időjrárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek
A kormány csütörtökön döntött, és a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: eltörlik a tanárok teljesítményértékelő rendszerét. és újat dolgoznak ki helyette. Az előző tanévre már nem is kell alkalmazni. A rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. Lannert Judit miniszter egy posztban indoklást is adott a döntéshez.
 

A lélegeztetőgépektől a Budapest–Belgrád vasútvonalon át a pártalapítványokig – itt vannak a kormánydöntések

Korrupcióellenes jogszabálycsomag – kiderült, hogyan teljesítik a szupermérföldköveket

Mire költjük a 6000 milliárd forint uniós pénzt és mik a feltételek? – Vitézy Dávid elmondta a részleteket

Gulyás Gergely: ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért

Kormányszóvivői tájékoztató: új beruházások, változó pedagógusértékelés, vizsgálatok a HM-nél

Darázsfészekbe nyúlhatott a kormány a vendégmunkás-szigorítással

Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

VIDEÓ
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a technológiai szektort Amerikában

Ütik a technológiai szektort Amerikában

Alaposan elromlott a hangulat az ázsiai tőzsdéken pénteken. A befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolt és a chipgyártáshoz kapcsolódó részvényeket adták. A legnagyobb esés a dél-koreai piacon volt, ahol az elmúlt hónapokban hatalmasat ralizó papírokat adták leginkább a befektetők, de a japán tőzsde is lefordult. A kedvezőtlen ázsiai előjelek ellenére az európai tőzsdék a nap elején még jól tartották magukat, az amerikai tőzsdenyitásra viszont elromlott a hangulat, a vezető amerikai részvényindexek is lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a vébé C-csoportja: megint belehalnak a brazilok saját szépségükbe?

Itt a vébé C-csoportja: megint belehalnak a brazilok saját szépségükbe?

Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a C-csoportban, hogy megnehezítse Ancelottiék dolgát.

BBC
Business Sport Travel Science
Astronauts return to ISS after sheltering during air leak repair attempt

Astronauts return to ISS after sheltering during air leak repair attempt

Russian attempt to repair tunnel area sparks safe-haven procedure for five other astronauts onboard.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 07:05
Lottó: 20-an találtak el 5 számot
2026. június 5. 06:37
Már válogatni se kell majd a Netflixen, erre is jön egy AI
×
×