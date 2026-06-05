ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.29
usd:
306.68
bux:
134710.43
2026. június 5. péntek Fatime
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Picking up a package seen from inside a blue locker of a well-known online sales brand
Nyitókép: IMAG3S/Getty Images

Eltűnik az egyik futárszolgálat Magyarországról

Infostart / MTI

Kivonul Magyarországról a Sameday futárszolgálat, miután meghiúsult az Osztrák Posta leányvállalatával, az Express One-nal tervezett összeolvadása – közölte a román anyacég PR osztálya az MTI-vel pénteken.

A tájékoztatásukban felidézték, hogy a Sameday idén korábban megállapodást írt alá a Delivery Solutions Zrt.-ben lévő 100 százalékos tulajdonának eladásáról az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One vállalatnak. A tranzakcióhoz versenyjogi engedélyt kapott a Gazdasági Versenyhivataltól (GVH).

A tranzakcióhoz azonban a vonatkozó magyar szabályok értelmében külföldi közvetlen befektetések (FDI) engedélyezése is szükséges volt, amelyet azonban nem kaptak meg, ezért a tranzakció nem fejezhető be – közölték.

Az összes rendelkezésre álló lehetőség alapos megvizsgálását követően arra a „nehéz döntésre” jutottak, hogy a következő időszakban ellenőrzött és felelősségteljes módon leállítják magyarországi működésüket – írták.

Közölték: ez a döntés csak a Sameday magyarországi működését érinti, és nincs hatással romániai vagy bulgáriai működésre. Hosszú távú terveik Kelet- és Közép-Európában változatlanok, továbbra is jelen lesznek a régióban, meglévő tevékenységeiken és partnerségeiken keresztül.

Arra is kitértek, hogy a magyar futárszolgálati piac az elmúlt években jelentősen megváltozott, a verseny rendkívül élessé vált, jelentős hosszú távú befektetéseket igényelve. Ebben az összefüggésben az Osztrák Postával kötött tranzakció jelentette a legfelelősségteljesebb utat az alkalmazottak, az ügyfelek, a partnerek és a csoport számára.

A tájékoztatásuk szerint a mostani döntés fontos hatással van magyar kollégákra, és kiemelten kezelik, hogy támogassák őket ebben az átmenetben. A döntés által érintett alkalmazottak célzott támogatási csomagokban részesülnek, beleértve a törvényes minimumon túli végkielégítési támogatást, a felmondási idő alatt továbbra is alkalmazandó juttatásokat és a karrierváltási támogatást – közölték.

Az átmeneti időszakban felelősségteljesen kezeljük ügyfeleinkkel és partnereinkkel szembeni kötelezettségeinket is, azzal a céllal, hogy biztosítsuk a rendezett leépítést – tették hozzá.

„Tiszteletben tartjuk a szabályozási folyamatot, és nem kívánunk további kommentárokat tenni a tranzakció meghiúsulásának okairól”

– fogalmaztak az MTI megkeresésére.

A Sameday-t 2007-ben alapították, Romániában is működik azonos nevű márkával, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen a Delivery Solutions Zrt. leányvállalatán keresztül. Magyarországon a 230 munkavállalót foglalkoztató társaság többek között az eMAG csomaglogisztikáját biztosítja, havi szinten hétszámjegyű csomagmennyiséget kezel, legutóbbi pénzügyi évében több mint 22 millió euró árbevételt ért el - közölték idén januárban, a tranzakció bejelentésekor.

Az akkori tervek szerint az Osztrák Posta csomaglogisztikai szolgáltatója, az Express One Hungary Kft. megvásárolta volna a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amely ezzel beolvadt volna az osztrák társaság leányvállalatába. A tranzakcióval a Sameday valamennyi munkavállalója, ügyfélállománya és infrastruktúrája, és ezzel 1100 csomagautomatája az Express One-hoz került volna, a társaság pedig Magyarország egyik legnagyobb csomagautomatákat és csomagpontokat működtető szolgálatójává vált volna.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Eltűnik az egyik futárszolgálat Magyarországról

futárszolgálat

csomagküldés

sameday

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A lélegeztetőgépektől a Budapest–Belgrád vasútvonalon át a pártalapítványokig – itt vannak a kormánydöntések

A lélegeztetőgépektől a Budapest–Belgrád vasútvonalon át a pártalapítványokig – itt vannak a kormánydöntések

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a kormányszóvivők számoltak be a szerdai kormányülésen meghozott döntésekről, és Magyar Péter kormányfő is közzétett egy listát.
 

Korrupcióellenes jogszabálycsomag – kiderült, hogyan teljesítik a szupermérföldköveket

Mire költjük a 6000 milliárd forint uniós pénzt és mik a feltételek? – Vitézy Dávid elmondta a részleteket

Gulyás Gergely: ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért

Kormányszóvivői tájékoztató: új beruházások, változó pedagógusértékelés, vizsgálatok a HM-nél

Csoda, hogy még áll: nekiesnek Budapest ikonikus hídjának

Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

VIDEÓ
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.05. péntek, 18:00
Gáncs Kristóf
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan kommentár jött Grönland jövőjéről: azt mondják, az egész világ félreértette Trumpot

Váratlan kommentár jött Grönland jövőjéről: azt mondják, az egész világ félreértette Trumpot

Az Egyesült Államok EU-nagykövete szerint félreértelmezték Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit, szerinte Donald Trump soha nem akart katonai erőt alkalmazni szövetségeseivel szemben - tudósított a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mély hallgatás övezi a leégett miskolctapolcai barlangfürdő felújítását: fontos részleg maradhat ki a helyreállításból

Mély hallgatás övezi a leégett miskolctapolcai barlangfürdő felújítását: fontos részleg maradhat ki a helyreállításból

Többéves késést szenved a miskolctapolcai barlangfürdő rekonstrukciója, ami súlyos csapást mér a térség turizmusára.

BBC
Business Sport Travel Science
Andrew was sub-letting Royal Lodge cottages, watchdog reveals

Andrew was sub-letting Royal Lodge cottages, watchdog reveals

A public spending watchdog examines the property arrangements of royals including Andrew Mountbatten-Windsor.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 15:30
Éder Tamás a sertéspestisről: kritikus időszak jöhet, a külkereskedelmi kockázat miatt nagy a bizonytalanság
2026. június 5. 10:50
Ha visszabővül a kata, a vállalkozók meg fogják rohanni – GKI-jóslat
×
×