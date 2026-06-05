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Nyitókép: Diamond Dogs/Getty Images

Hepatitiszt diagnosztizáltak egy kórházba került budapesti ételfutárnál – lehet ok az aggoldalomra

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Mivel a fertőző májgyulladás, a hepatitisz étellel, illetve nem megfelelően mosott kézzel történő érintkezéssel is terjedhet, nem zárható ki a tömeges fertőzés esete sem.

A Blikk információi szerint egy mongol állampolgárságú, ételfutárként dolgozó férfit tüdőgyulladással és magas lázzal szállítottak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. A kötelező vizsgálatok során kiderült, hogy a beteg vírusos hepatitiszben (fertőző májgyulladásban) is szenved. A férfi egy közel száz főt befogadó munkásszálláson lakott, ahonnan rosszulléte miatt kórházba került.

Az eset azért keltett aggodalmat, mert a hepatitisz bizonyos formái szennyezett élelmiszerrel vagy nem megfelelő kézhigiéniával is terjedhetnek. A beteg futárként naponta számos emberrel került kapcsolatba, így felmerült a további fertőzések lehetősége – olvasható.

A lap úgy tudja, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot is értesítették már, a fertőzött betegek ellátására szakosodott Szent László Kórházban pedig megkezdhetik a fertőzés forrásának és a beteg kapcsolatrendszerének feltérképezését.

„Ha valóban egy ételfutár a vírushordozó, akkor az egy bomba, egy hepatitisz-pokolgép is lehet”

– mondta a Blikknek egy nyugdíjas honvédségi vegyvédelmi szakértő. „Járványügyekben ilyenkor a hatóságot is be kell vonni, hiszen az egészségügyi rendszernek nincs meg a megfelelő kapacitása azok visszaellenőrzésére, akiket a futár megfertőzhetett.”

Major Bianka, a Wolt magyarországi referense arról tájékoztatta a Blikket, hogy a futárok szabályos munkavégzésével – így az egészségügyi alkalmassággal is – nem ők az illetékesek, nem ők a felelősek, egyben bíznak abban, a futárpartnerük minél hamarabb felépül:

„A Wolt platformján keresztül szállítást végző futárpartnerek nem a Wolt munkavállalói. A futárpartnerek független szerződéses partnerek, akik egyéni vállalkozóként, szövetkezeten keresztül (például diák- vagy nyugdíjasszövetkezet tagjaként), illetve flottapartneren keresztül végezhetnek kiszállítási tevékenységet.

A Wolt elvárja valamennyi futárpartnerétől, hogy kizárólag megfelelő egészségi állapotban végezzenek kiszállításokat. A futárpartnerek szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy fertőző betegség vagy bármely olyan egészségügyi állapot fennállása esetén, amely mások egészségét veszélyeztetheti, nem végeznek kiszállítási tevékenységet.

Emellett valamennyi futárpartner számára elérhető a Wolt HACCP kézikönyve, amelynek élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásait kötelesek betartani a kiszállítások során” – közölték.

(Nyitóképünk illusztrácó.)

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Kezdőlap    Belföld    Hepatitiszt diagnosztizáltak egy kórházba került budapesti ételfutárnál – lehet ok az aggoldalomra

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