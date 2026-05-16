Az Év Múzeuma díjjal elismert tiszaföldvári Tiszazugi Földrjazi Múzeum igazgatója, Béres Mária a Múzeumok majálisán, az Év Múzeuma 2026 díj átadásán a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) 2026. május 16-án.
Kiderült, melyik intézmény lett az Év Múzeuma idén

A megtisztelő elismerés mellett különdíjakat is kiosztottak a Múzeumok Majálisán.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta az Év Múzeuma díjat, amelyet a Múzeumok Majálisán adtak át szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében.

A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a díjátadón tartott beszédében. Kiemelte: a díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett, minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához.

A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex stratégiai fejlesztés húzódik és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára - fogalmazott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. „Külön öröm, hogy a kis múzeumi díjak között olyan intézmények is szerepelnek, amelyek a saját, helyi közösségeikben valódi kulturális kapcsolódási pontokká, a helyi társadalmi szövet szerves részeivé váltak” – fűzte hozzá.

Az igazgató kiemelte: a múzeumok hidat képeznek, kapcsolatokat teremtenek, összekötnek, párbeszédre hívnak és összekötik a megosztott világot.

Az Év Múzeuma 2026 pályázatra idén kizárólag a kis múzeumok kategóriájában érkeztek jelölések és pályázatok.

A nyertes Tiszazugi Földrajzi Múzeum a szakmai zsűri indoklása szerint kiemelkedő eredményeket ért el a földrajzi, természeti és helyi értékek megőrzésében és korszerű bemutatásában, valamint a közösségépítés területén. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a tizenkét települést magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg az intézményben: teljes épületrekonstrukció, gyűjteményi raktárkorszerűsítés, tanulmányi kert bővítése, tájházi fejlesztések, turisztikai és oktatási együttműködések. A múzeum 2025-ben elnyerte Tiszaföldvár Város Kulturális Szakmai Díját is és idén második alkalommal kapta meg az Év Múzeuma díjat. Az elismerést Béres Mária múzeumigazgató vette át.

A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum kapta, a helyi kulturális örökség újrafelfedezésében elért eredményeiért, közönségbarát programjaiért és közösségteremtő tevékenységéért. Az ICOM Magyarország különdíját pedig a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma vehette át innovatív kiállításaiért, gyűjteményeinek mintaszerű kezeléséért és kiemelkedő ismeretátadási tevékenységéért.

Az Év Múzeuma 2026 jelöltje oklevelet a Szegedi Dóm Látogatóközpont kapta.

Az Év Múzeuma díj olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek stratégiai alapú fejlesztésekkel, kiegyensúlyozott szakmai működéssel és innovatív közönségkapcsolati tevékenységgel értek el kiemelkedő eredményeket. Az elismerés nemcsak az épületek és kiállítások fejlesztését veszi figyelembe, hanem a gyűjteményezés, a tudományos munka, az ismeretátadás és a közösségépítés minőségét is. A díj odaítéléséről a Pulszky Társaság által felkért bírálóbizottság döntött, amelynek tagja volt Bereczki Ibolya, Cselovszki Zoltán, Heilauf Zsuzsanna, Kónya Béla, Mészáros Balázs, Molnárné Aczél Eszter, Ringer István, Végh Katalin és Vicze Magdolna.

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Bardóczi Sándor egyetért a leendő élő környezetért felelős miniszterrel abban, hogy ha nem kaszáljuk le tövig a gyepet, akkor ezzel hűteni lehet a környezetünket, páracsapdát lehet létesíteni, így pedig kevésbé vannak kitéve a kiszáradás veszélyének a talajok. Több más téma mellett kitért arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
