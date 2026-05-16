2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Nyitókép: Pixabay

Máris kitették a sebességkorlátozó és behajtani tilos táblákat, megkezdik a kezelést Sopronban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban – írta Facebook-oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton.

Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP) azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei.

Azbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak

  • a Tőzike utcában,
  • a Csőszhaz dűlőben,
  • a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében,
  • az Erdburger dűlőben,
  • a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében,
  • a Nikolics Károly utcában,
  • a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében,
  • a Kistómalom utcában,
  • a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában,
  • a Sterbenz Karoly utcában,
  • az Ady Endre út 87. előtt,
  • a Dalárda utcában,
  • a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében,
  • az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében,
  • az Ágoston Ernő utcában,
  • a Papucsvirag utcában,
  • a Menta utcában,
  • a Régi Iskola soron, valamint
  • a Vasút soron.

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és »behajtani tilos, kivéve lakók« táblákat helyez ki. Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet.

A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges.

A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy „minden eshetőségre felkészülve, hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák azbeszt-üggyel kapcsolatban”.

Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az oda érkező leveleket egyrészt továbbítjuk a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják.

A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Bardóczi Sándor egyetért a leendő élő környezetért felelős miniszterrel abban, hogy ha nem kaszáljuk le tövig a gyepet, akkor ezzel hűteni lehet a környezetünket, páracsapdát lehet létesíteni, így pedig kevésbé vannak kitéve a kiszáradás veszélyének a talajok. Több más téma mellett kitért arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, hogy a Tisza-kormány hogyan adja vissza a kulturális intézmények szakmai önállóságát.
 

Irán közölte, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom csak a biztonsági feltételek helyreállása után térhet vissza a normális kerékvágásba. Donald Trump amerikai elnök ugyan a kritikus vízi út újranyitásáról szóló közös szándékkal tért haza kínai útjáról, ám a megvalósítás konkrét tervét nem hozta magával. A Perzsa-öbölben kialakult helyzet a történelem legnagyobb olajpiaci kínálati sokkját okozta, a Brent nyersolaj ára pedig a háború kezdete óta mintegy 50 százalékkal emelkedett - számolt be a Bloomberg.

President Donald Trump said the operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

2026. május 16. 17:11
Kiderült, melyik intézmény lett az Év Múzeuma idén
2026. május 16. 15:51
Újabb utazási iroda esett el, a cégre vár a hivatal, sok utas pedig információra
