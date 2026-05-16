Donald Trump súlyos üzenete Tajvannal kapcsolatban: mindenki higgadjon le!

Donald Trump szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez.

Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte: „azt akarom, hogy higgadjanak le, azt akarom, hogy Kína higgadjon le”. „Semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen” – fogalmazott.

A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzeteladással kapcsolatban Donald Trump ismét kijelentette, hogy azt egyelőre nem véglegesítette.

Az amerikai elnök elmondta, hogy a kínai államfőnek felhozta a bebörtönzött Jimmy Lai katolikus vallású hongkongi üzletember fogva tartását, és felvetette a 78 éves elítélt szabadon bocsátásának lehetőségét az életkorára és rossz egészségi állapotára tekintettel. Donald Trump kijelentette, hogy Hszi Csin-ping válasza „nem volt pozitív”, és hozzátette, a maga részéről „nem optimista” az ügyet tekintve.

Jimmy Lait a kínai nemzetbiztonság veszélyeztetése és összeesküvés miatt idén februárban 20 év börtönre ítélték.