2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Donald Trump amerikai elnök a kínai partnerével, Hszi Csin-pinggel a pekingi Csungnanhajban, a kínai állami és pártvezetõknek otthont adó egykori császári palotaegyüttesben tartott találkozóján 2026. május 15-én.
Donald Trump súlyos üzenete Tajvannal kapcsolatban: mindenki higgadjon le!

Az amerikai elnök nyugalmat kért mindenkitől Tajvan ügyében, kijelentve, hogy ő nem keresi a háborút.

Donald Trump szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez.

Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte: „azt akarom, hogy higgadjanak le, azt akarom, hogy Kína higgadjon le”. „Semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen” – fogalmazott.

A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzeteladással kapcsolatban Donald Trump ismét kijelentette, hogy azt egyelőre nem véglegesítette.

Az amerikai elnök elmondta, hogy a kínai államfőnek felhozta a bebörtönzött Jimmy Lai katolikus vallású hongkongi üzletember fogva tartását, és felvetette a 78 éves elítélt szabadon bocsátásának lehetőségét az életkorára és rossz egészségi állapotára tekintettel. Donald Trump kijelentette, hogy Hszi Csin-ping válasza „nem volt pozitív”, és hozzátette, a maga részéről „nem optimista” az ügyet tekintve.

Jimmy Lait a kínai nemzetbiztonság veszélyeztetése és összeesküvés miatt idén februárban 20 év börtönre ítélték.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban a regionális hatóságok péntek délután az éjszakai ukrán dróntámadást követően. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

