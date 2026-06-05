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Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Drága-e itthon nyaralni? – Pach Gábor: a Balaton legyen négy évszakos!

InfoRádió

Elkezdődött a balatoni szezon, de az elmúlt évtizedben már a négyévszakos Balaton lett a fő célkitűzés – mondta el Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában, aki elmondta: idén ugyan az erős forint nem kedvez az Adriával való összevetésnek, de „az almát a körtével nehéz összehasonlítani”, és a Balaton, ami egy európai nyaralóhely ennek megfelelő árakkal, igazából nem számít drágának.

2,5 éve vagyok a Balatoni Kör elnöke, és már az első beszélgetéseim egyikén kijelentettem, hogy azt kéne tudatosítani az emberekben, főleg Magyarországon, hogy a Balaton egy egész éves turisztikai desztináció, ahol 3-4 hónapot még fürdeni is lehet. Tehát nem a fürdés a fő attrakció, hanem az egy plusz dolog, ami bekövetkezhet – mondta Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádióban.

A Balatonon csupán egyetlenegy időjárási helyzettel nem tudunk mit kezdeni, amikor szakad az eső. Azon kívül már mindent meg tudunk oldani.

Nem baj, ha borult az ég, ha fúj a szél, ha hideg van, ezeket mind kiválóan tudjuk kezelni – tette hozzá. Rengeteg látnivaló van – hangsúlyozta a Balaton Kör elnöke, aki szerint „bár ezt jó néhányan vitatják, de kerékpáros infrastruktúrában is rengeteget fejlődött a Balaton, és rengetegen használják is a tavat. Már külföldről is egyre többen keresik ezt a lehetőséget, mert csodálatos dolog körbetekerni a Balatont –nemcsak hat óra alatt, ahogy a sportemberek, vagy négy óra alatt, ahogy a legnagyobbak, megállás nélkül – hanem meg-megállva egy-egy fröccsre, vagy úgy, hogy esetleg eltöltünk egy-két éjszakát itt vagy ott.” Pach Gábor szerint

egyre erősebb a sportturizmus a tó környékén:

nemrég volt kerékpáros és futó Ultrabalaton is, a tömegsport-eseményekből is rengeteg van már a Balaton-parton, és nem elsősorban a nyáron. De vannak már fedett fürdési lehetőségek, termálvizek is a Balaton körzetében: ha nem is közvetlenül, de ott van Hévíz, Kehidakustány, ezek mind olyan helyek, amik bekapcsolhatók a balatoni régióhoz. A tó „négy évszakossá” tételéhez kellenek programok, és a Balatoni Kör fel is vállalta programok szervezését.

A fesztiválok és más események, akár a borturizmus és a gasztronómia, ezek mind nagyon hangsúlyos elemek lehetnek.

„A borászatoknál szintén hatalmas változáson mentünk keresztül az elmúlt időszakban. A borász kollégák megértették, hogy nem csak bort kell készíteni. A vendégeket nagyon érdekli, hogy hogyan készül – érdemes megmutatni, mert a borászatok csodálatosan fejlődtek, az emberek pedig kíváncsiak” – tette hozzá.

A Balaton egy európai nyaralóhely, ehhez igazodnak az árak is. De ha a vendég a pénztárcájához igazítja az igényeit, mindenképpen talál olyan szálláshelyet és vendéglátóhelyet is, amit meg tud engedni magának – hangsúlyozta Pach Gábor, aki szerint sokszor az a probléma, hogy „egy picit szerényebb vagy nagyon szerény büdzsével szeretnénk nagyon komoly szolgáltatást igénybe venni. Ez nem megy. Ezt valahogy elrontottuk, nem mondtuk ki, picit talán álszentek is vagyunk, mivel

létezik még a kádári időszakra visszanéző nosztalgikus állapot, amikor a Balatonon rengeteg szakszervezeti üdülő volt,

ahová rengetegen elmentek, és tényleg 3 forint 50 fillérért” – mondta. Akkor megvolt a szakszervezeti üdülőben az a kicsit üzemi konyha jellegű étkeztetés, és volt egy szabadstrand, vagy volt az üdülőnek saját strandja, és nagyon pici pénzből el lehetett lenni. De ma ilyen nincsen, a Balaton egy európai nyaralóhely, üdülőhely, ezt tudomásul kell venni – mondta Pach Gábor.

Aki a Balatont bántja és bennünket bánt azért, mert idézőjelben mondva „a Balaton drága”, akkor meg kell kérdeznünk: mihez képest drága a Balaton? Több kutatás bebizonyította, hogy

nem vagyunk drágábbak az Adriánál.

Nyáron mindig feljön a kérdés, hogy hol lehet olcsóbban nyaralni, a Balatonnál vagy Horvátországban. Az idei összevetésben nem kedvező, hogy erős a forint az előző nyarakhoz képest, tehát lehet, hogy most ez versenyképessé teszi a Balatonnal szemben az adriai nyaralást vagy Horvátországot. De nagyon különböző az igényszint, az elvárás és a pénztárca, ezért nehéz ilyesfajta összehasonlításokat tenni.

„Amit én mindig szoktam mondani, hogy az almát az almával hasonlítsuk össze. Ha valaki Horvátországba viszi magával a még Magyarországon előre bezacskózott kenyeret, meg a májkrémet, és két hétig májkrémes kenyeret eszik, és utána eljön a Balatonra és elmegy egy étterembe, és felháborodik, hogy ott milyen árak vannak, akkor ez nem jogos összehasonlítás. Szóval nagyon fontos lenne, hogy találjuk meg a párhuzamot, és úgy mondjuk. hogy mi drága és mi nem” – mondta Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést megnézhetik, meghallgathatják alább.

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