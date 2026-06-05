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Nyitókép: sreeyashlohiya/Getty Images

Gyomorfogató dolgot műveltek a feleségeikkel és barátnőikkel

Infostart / MTI

Legalább nyolc holland férfit gyanúsítanak azzal, hogy bedrogozták, majd megerőszakolták feleségüket vagy barátnőjüket, miközben az elkövetett szexuális erőszakról felvételeket készítettek – közölte csütörtökön a holland rendőrség.

A nyomozás német és brit hatóságoktól érkezett információk alapján indult, miután több, elkábított holland nő sérelmére elkövetett nemi erőszakról készült videót azonosítottak. A holland rendőrök ezt követően olyan zárt közösségi médiás csoportokra bukkantak, ahol férfiak tanácsokat osztottak meg egymással arról, miként lehet nőket bedrogozni, valamint visszaélésekről készült felvételeket terjesztettek.

A rotterdami rendőrség nyomozói nyolc, 21-51 éves gyanúsítottat azonosítottak. A hatóságok május végén házkutatásokat tartottak, amelyek során négy férfit őrizetbe vettek. A rendőrök számítógépeket, mobiltelefonokat, USB-adathordozókat és memóriakártyákat foglaltak le. Több helyszínen kábítószereket, nyugtatókat és fegyvereket is találtak. A hatóságok szerint még további letartóztatások várhatók.

A nyomozás jelenlegi szakaszában még nem ismert, hány nő válhatott áldozattá. A hatóságok szerint az ügy rendkívül súlyos következményekkel járhat az érintettek számára, mivel

több áldozat feltehetően nem is tud arról, hogy elkábították és szexuális erőszak áldozata lett.

A sértettek támogatására a holland áldozatsegítő szolgálat és a családon belüli erőszak elleni szervezetek is bekapcsolódtak.

A holland rendőrség tájékoztatása szerint az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez gyakran használják a központi idegrendszerre ható GHB-t (más néven Ginát) vagy a benzodiazepinek családjába tartozó, rendkívül erős altató hatású Rohypnolt. Ezek az anyagok gyorsan hatnak, memóriazavart okozhatnak, és tüneteik sokszor a súlyos alkoholos befolyásoltság jeleire emlékeztetnek.

Az elkábítással elkövetett szexuális erőszak esetei kiemelt figyelmet kapnak azóta, hogy világszerte ismertté vált a franciaországi Gisele Pelicot ügye. A nő férje éveken keresztül bedrogozta feleségét, majd lehetővé tette, hogy több tucat férfi szexuális erőszakot kövessen el vele szemben, miközben eszméletlen volt. A történtekről felvételeket is készített, és azokat dokumentálta.

A holland hatóságok a múlt hónapban megszüntették a Hollandiában működő Motherless pornográf oldal elérhetőségét, amely egyebek mellett elkábított nők sérelmére elkövetett nemi erőszakokról készült videókról volt ismert. A honlap azonban kevesebb mint két héttel később ismét elérhetővé vált.

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