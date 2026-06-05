Tragédia az iskolai kiránduláson: búvárok találták meg a gyermek holttestét

A rendelkezésre álló adatok alapján június 5-én 15 óra 30 perc körüli időben – egy iskolai kirándulás keretében – a tó szabadstrandján fürdőző gyermekek közül egy 15 éves fiú elmerült a vízben.

A fiatalkorú keresését a csoport kísérői azonnal megkezdték és értesítették a hatóságokat.

A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai rövid időn belül megkezdték az elmerült fiú keresését a tóban.

A különleges mentő egyesület, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét a Bánki-tóban.

„A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton fejezi ki őszinte részvétét és együttérzését az elhunyt fiú családjának és hozzátartozóinak” – zárul a bejegyzés.