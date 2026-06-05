ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.9
usd:
307.83
bux:
134010
2026. június 5. péntek Fatime
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivõje a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) sajtótájékoztatóján CÖF-CÖKA budapesti irodájában 2026. március 24-én. A Béketanácshoz fordul CÖF-CÖKA, amely azt kéri, hogy a testület fordítson kiemelt figyelmet a magyarországi országgyûlési választásokra, továbbá, ha lehetséges, választási megfigyelõkkel is járuljon hozzá a demokratikus folyamatok legitimációjához.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Jöhet új Békemenet – ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogyan folytatja a CÖF

Infostart

Átvette ifjabb Lomnici Zoltán a CÖF-CÖKA vezetését Hegedűs Lászlótól, aki 17 évig volt a szervezet elnöke. Az új elnök beszélt a terveiről.

A Hír TV-nek adott interjút ifj. Lomnici Zoltán arról, hogy átvette a Békemeneteket szervező CÖF-CÖKA vezetését. Előzőleg hétfőn lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László; a testület ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé. Csizmadia László, aki a Békemeneteket szervező CÖF alapítója is egyben, hangsúlyozta: közel 80 esztendős, és előrehaladott kora miatt döntött úgy, hogy távozik a CÖKA kuratóriumának éléről.

Ifj. Lomnici Zoltán most elmondta: folytatják a civil tájékoztatást a honlapjukon keresztül, illetve a konferenciaszervezést is. Hozzátette: „természetesen

amikor szükség lesz rá, és a támogatóink, az úgynevezett szellemi honvédők is úgy látják, hogy időszerű, akkor majd egy Békemenetet is szeretnénk megszervezni.

Hogy ezt mikor következik be, azt nem tudjuk, de az előző időszakban is időről időre a nemzeti oldal megmutatta az erejét, és ez a jövőben sem lesz másképp” – majd hozzátette: „ha a hatalom engedi...”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jöhet új Békemenet – ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogyan folytatja a CÖF

békemenet

cöf

lomnici zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Éder Tamás a sertéspestisről: kritikus időszak jöhet, a külkereskedelmi kockázat miatt nagy a bizonytalanság

Éder Tamás a sertéspestisről: kritikus időszak jöhet, a külkereskedelmi kockázat miatt nagy a bizonytalanság
Egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei telepen a házisertés-állományban is igazolták az afrikai sertéspestist, ami miatt egyes harmadik országok ideiglenesen beviteli tilalmat rendelhetnek el magyar húsokból. A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke az InfoRádióban azt mondta, ez olyan piaci zavart okozhat, ami akár a sertéstenyésztők tevékenységét is negatívan befolyásolhatja. Úgy véli, ha több ezer tonna sertéshús beszorul, akkor ez a hatás „addig nyomja az árakat is, amíg nem lesz megfelelő kereslet”.
A lélegeztetőgépektől a Budapest–Belgrád vasútvonalon át a pártalapítványokig – itt vannak a kormánydöntések

A lélegeztetőgépektől a Budapest–Belgrád vasútvonalon át a pártalapítványokig – itt vannak a kormánydöntések

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a kormányszóvivők számoltak be a szerdai kormányülésen meghozott döntésekről, és Magyar Péter kormányfő is közzétett egy listát.
 

Korrupcióellenes jogszabálycsomag – kiderült, hogyan teljesítik a szupermérföldköveket

Mire költjük a 6000 milliárd forint uniós pénzt és mik a feltételek? – Vitézy Dávid elmondta a részleteket

Gulyás Gergely: ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért

Kormányszóvivői tájékoztató: új beruházások, változó pedagógusértékelés, vizsgálatok a HM-nél

Csoda, hogy még áll: nekiesnek Budapest ikonikus hídjának

Tényleg véget érhet a választási vadplakátok kora? – Egy törvényjavaslat részletei

VIDEÓ
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.05. péntek, 18:00
Gáncs Kristóf
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefordultak az amerikai tőzsdék

Lefordultak az amerikai tőzsdék

Alaposan elromlott a hangulat az ázsiai tőzsdéken pénteken. A befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolt és a csipgyártáshoz kapcsolódó részvényeket adták. A legnagyobb esés a dél-koreai piacon volt, ahol az elmúlt hónapokban hatalmasat ralizó papírokat adták leginkább a befektetők, de a japán tőzsde is lefordult. A kedvezőtlen ázsiai előjelek ellenére az európai tőzsdék a nap elején még jól tartották magukat, az amerikai tőzsdenyitásra viszont elromlott a hangulat, a vezető amerikai részvényindexek is lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tüntetés tört ki a Fradi volt edzője miatt: látni sem akarják a kispadon Keane-t

Hatalmas tüntetés tört ki a Fradi volt edzője miatt: látni sem akarják a kispadon Keane-t

Több tucat Celtic-szurkolói csoport tiltakozik Robbie Keane esetleges vezetőedzői kinevezése ellen.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine strikes cargo ships and admits Romania drone blast as Putin prepares for key speech

Ukraine strikes cargo ships and admits Romania drone blast as Putin prepares for key speech

Ukraine says it struck five ships carrying illegal cargo in the Sea of Azov and in coastal waters of Russian-occupied territories.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 16:30
Követik a taxiban ülő utasokat? Itt a BKK válasza
2026. június 5. 16:18
Kiderült, mekkora támogatásban részesülnek a pártok
×
×