Jöhet új Békemenet – ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogyan folytatja a CÖF

A Hír TV-nek adott interjút ifj. Lomnici Zoltán arról, hogy átvette a Békemeneteket szervező CÖF-CÖKA vezetését. Előzőleg hétfőn lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László; a testület ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé. Csizmadia László, aki a Békemeneteket szervező CÖF alapítója is egyben, hangsúlyozta: közel 80 esztendős, és előrehaladott kora miatt döntött úgy, hogy távozik a CÖKA kuratóriumának éléről.

Ifj. Lomnici Zoltán most elmondta: folytatják a civil tájékoztatást a honlapjukon keresztül, illetve a konferenciaszervezést is. Hozzátette: „természetesen

amikor szükség lesz rá, és a támogatóink, az úgynevezett szellemi honvédők is úgy látják, hogy időszerű, akkor majd egy Békemenetet is szeretnénk megszervezni.

Hogy ezt mikor következik be, azt nem tudjuk, de az előző időszakban is időről időre a nemzeti oldal megmutatta az erejét, és ez a jövőben sem lesz másképp” – majd hozzátette: „ha a hatalom engedi...”