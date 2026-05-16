Kiderült, ki felel államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért

Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére – írta Gajdos László a Facebookon, bemutatva leendő vízügyért és a klímapolitikáért felelős államtitkárát.

„Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira” – fogalmazott.

A tárcavezető a héten minisztériuma több vezetőjét is bejelentette már.

Kőrösi Levente: természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár

Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója: a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár

Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója: természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét a minisztériumi szóvivői posztra kérte fel Gajdos László.