2026. május 16. szombat Botond, Mózes
A Dráva folyó a Duna-Dráva Nemzeti Parkban.Forrás: Getty Images/GaborBalla
Nyitókép: Getty Images/GaborBalla

Kiderült, ki felel államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért

Infostart / MTI

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tett bejelentést.

Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére – írta Gajdos László a Facebookon, bemutatva leendő vízügyért és a klímapolitikáért felelős államtitkárát.

„Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira” – fogalmazott.

A tárcavezető a héten minisztériuma több vezetőjét is bejelentette már.

  • Kőrösi Levente: természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója: a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár
  • Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója: természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét a minisztériumi szóvivői posztra kérte fel Gajdos László.

Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, hogy a Tisza-kormány hogyan adja vissza a kulturális intézmények szakmai önállóságát.
 

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Magyar Péter Havasi Bertalannak: állunk a pereskedés elé

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A pénzmegvonás után tárgyalna a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvány

Magyar Péter kinevezte helyettesét

Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött a MÁV menedzsmentjének

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

A volt miniszterelnök egy interjúban részletezte, hogy mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott. „A helyzet és a körülmények mások, de a lényeg ugyanaz: a politika nálam nem állás, hanem szolgálat” – fogalmazott a beszélgetést ajánló Facebook-bejegyzésben. Az interjúban elmondta, már zajlik az előkészítés, ősszel indulhat a munka, de előtte most még „a szelíd népénekek évei után most rock’n’roll következik”.
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Nem jött össze a csoda: kikapott a Hearts, a Celtic újra skót bajnok

Nem jött össze a csoda: kikapott a Hearts, a Celtic újra skót bajnok

A Hearts nem bírta a pszichikai nyomást, a Celtic pedig nem hibázott a bajnoki döntőn: a glasgow-i klub megszerezte ötvenhatodik bajnoki trófeáját.

Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

President Donald Trump said the operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

2026. május 16. 15:28
Pingpongozás közben esett össze egy férfi, leállt a légzése is
2026. május 16. 14:38
Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között
