ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
rakétacsapás, rakétatámadás, rakéta,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Eddig tartott a 45 napos tűzszünet?

Infostart / MTI

Nem sokáig nyugodtak a fegyverek a Washingtonban bejelentett hosszabbítás után.

Alig néhány órával azután, hogy a washingtoni tárgyalásokon pénteken 45 napra meghosszabbították a Libanon és Izrael közötti tűzszünetet, Izrael szombaton több hullámban lőtte a Hezbollah infrastruktúráját Dél-Libanonban. A libanoni egészségügyi minisztérium beszámolója szerint az izraeli hadsereg szombat reggeli támadásában legalább hatan, köztük három mentős életét vesztette és 22-en megsebesültek.

Az izraeli hadsereg korábban figyelmeztetett kilenc dél-libanoni falut, hogy a lakosok hagyják el településeiket a várható bombázások miatt.

A Hezbollah és Izrael folyamatosan támadja egymást, mióta Donald Trump amerikai elnök április 16-án először bejelentette a tűzszünetet. Pénteken másodszor hosszabbították meg a tűzszünetet, ezúttal június végéig.

Az, hogy nem túl hatékonyak a tűzszünetek azzal magyarázható, hogy Izrael a libanoni kormánnyal tárgyal, amely viszont tulajdonképpen nem is vesz részt a konfliktusban. A Hezbollah ugyanakkor elutasít minden tárgyalást Izraellel és azokon nem is vesz részt, bár közvetve értesül arról, hogy mi történt az izraeli-libanoni megbeszéléseken.

Kezdőlap    Külföld    Eddig tartott a 45 napos tűzszünet?

támadás

washington

izrael

libanon

tűzszünet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között

Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, hogy a Tisza-kormány hogyan adja vissza a kulturális intézmények szakmai önállóságát.
 

Kiderült, ki felel államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Magyar Péter Havasi Bertalannak: állunk a pereskedés elé

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A pénzmegvonás után tárgyalna a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvány

Magyar Péter kinevezte helyettesét

Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött a MÁV menedzsmentjének

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

A volt miniszterelnök egy interjúban részletezte, hogy mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott. „A helyzet és a körülmények mások, de a lényeg ugyanaz: a politika nálam nem állás, hanem szolgálat” – fogalmazott a beszélgetést ajánló Facebook-bejegyzésben. Az interjúban elmondta, már zajlik az előkészítés, ősszel indulhat a munka, de előtte most még „a szelíd népénekek évei után most rock’n’roll következik”.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megnyílt az esély egy budapesti olimpiára? Megdöbbentő dolgot jelentett ki a főpolgármester

Megnyílt az esély egy budapesti olimpiára? Megdöbbentő dolgot jelentett ki a főpolgármester

Karácsony Gergely szerint Budapest készen állhat arra, hogy a jövőben nyári olimpia és paralimpia házigazdája legyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

President Donald Trump said the operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 12:25
Donald Trump Iránról: inkább a választási nehézséget vállalja
2026. május 16. 10:19
Donald Trump súlyos üzenete Tajvannal kapcsolatban: mindenki higgadjon le!
×
×