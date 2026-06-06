Igazi strandidő ígérkezik, de van egy kis csavar

Szombat délelőtt keleten is szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet. A fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk.

A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Vasárnap további egy-két fokkal erősödik a nappali felmelegedés, strandidő lesz; kevés helyen várható frissítő zápor, és ez igaz hétfőr is. Kedden újabb front érkezik, de ennek hatása bizonytalan még.