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Mosolygós nő napozik a medence szélén.
Nyitókép: Getty Images/Motortion

Igazi strandidő ígérkezik, de van egy kis csavar

Infostart

Szombat napközben is előfordulnak záporok, zivatarok.

Szombat délelőtt keleten is szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet. A fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk.

A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Vasárnap további egy-két fokkal erősödik a nappali felmelegedés, strandidő lesz; kevés helyen várható frissítő zápor, és ez igaz hétfőr is. Kedden újabb front érkezik, de ennek hatása bizonytalan még.

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