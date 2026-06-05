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Nyitókép: Unsplash

Követik a taxiban ülő utasokat? Itt a BKK válasza

Infostart / MTI

A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI megkeresésére, miután a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ) a rendszer felfüggesztését kezdeményezte.

A BKK tájékoztatása szerint a TaxiTrack alkalmazás valós idejű adatokkal támogatja az utasok átlátható és biztonságos taxizását, segíti a közlekedésszervezést, az ellenőrzéseket, és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. Használata nem új kötelezettség, hanem egy, a személytaxi-szolgáltatást szabályozó, önkormányzati rendeleten alapuló, már 2025. január 1-je óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését segíti elő – mutattak rá. A társaság hangsúlyozta, hogy

az alkalmazás letöltése és használata ingyenes, a taxiszolgáltatók számára nem jelent semmilyen adminisztrációs terhet.

A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas: a személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat kezeli valós időben.

A társaság az applikáció fejlesztése során kiemelt figyelmet fordított az adatvédelemre és az információbiztonságra, a bevezetés a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások figyelembevételével történt, az élesítés előtt minden szükséges biztonsági vizsgálat lezajlott.

A rendszer által kezelt adatokhoz kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az adatok továbbítása és tárolása biztonságos módon történik, a rendszer működése folyamatos felügyelet alatt áll. A BKK minden adatkezelési tevékenysége során a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, az adatkezelés részleteiről pedig a nyilvánosan elérhető adatkezelési tájékoztató ad pontos információt – hangsúlyozták.

A BKK kiemelte, hogy megfelelő felkészülési időt biztosít a szolgáltatóknak: az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését fokozatosan vezeti be, ez azt jelenti, hogy június 30-ig az ellenőrök csak tájékoztatni fogják a taxisokat az applikáció használatáról, segítenek a letöltésben és a regisztrálásban. Ebben az időszakban a BKK nem szankcionál.

Június 30-át követően a társaság már figyelmeztetni fogja azokat a szolgáltatókat, akik nem tesznek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A taxirendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás az utolsó negyedévben várható. Az ellenőrzések során feltárt, az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatti jogsértés esetén az érintett szolgáltatót megilleti a nyilatkozattételi, kimentési jog – mutattak rá.

A TÉSZ csütörtökön a Facebook-oldalán megjelent közleményében tudatta: a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint szerint

„súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a BKK által bevezetett, taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő” rendszer.

A jelenlegi adatgyűjtési rendszer ebben a feszült helyzetben újabb, aránytalan terhet jelent a tisztességesen működő taxis vállalkozások számára, amely teljes mértékben elfogadhatatlan. Az utasok mozgása is nyomon követhetővé válhat – írták.

Mint kifejtették, a rendszer alapján a taxiknak valós időben kellene adatokat szolgáltatniuk a fuvarokkal kapcsolatban. A rendelkezésre álló információk szerint a továbbított adatok között szerepelne a jármű helyzete, a fuvar kezdő és végpontja, annak időpontja, valamint egyéb, az utazáshoz kapcsolódó információk.

A TÉSZ szerint ezek az adatok – különösen más adatbázisokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek arra, hogy egyes utasok mozgási mintázatai, rendszeres útvonalai, tartózkodási helyei vagy napi szokásai rekonstruálhatók legyenek.

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Kezdőlap    Belföld    Követik a taxiban ülő utasokat? Itt a BKK válasza

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