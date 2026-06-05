Az utcára vonultak a migrációs paktum ellenzői Budapesten – Magyar Péter is feltűnt

Békés vonulásos tüntetés hirdettek Budapesten az európai uniós migrációs paktum ellen pénteken estére. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a parlament épületéhez – számolt be a magyarnemzet.hu.

„Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem azé, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar emberek hangjának is hallatszania kell” – írták a nyilvános eseményről a szervezők, azt is kiemelve, hogy a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.

A lap tudósítása szerint a demonstrálók nem sokkal este fél 7 után a Parlamenthez értek, ahol megkezdődtek a felszólalások. A tömeg Sulyok Tamást éltette, és Magyar Péter lemondását követelte. Mindeközben a vezérszónok elmondása szerint a demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi:

Magyarországnak joga van saját magának döntenie arról, kit enged be az ország területére.

Miközben a tüntetők a Kossuth térre vonultak, a Miniszterelnökség teraszán megjelent Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk. A kormányfőt, aki elsőként integetni kezdett, majd pedig egy magyar zászlót lengetett, hangos fújólással fogadta a tömeg.

A miniszterelnök a tüntetéssel kapcsolatban a Facebook-oldalán a tüntetők provokálása kapcsán azt írta, „nemzeti zászlóval fogadtuk a Fidesz és a Mi Hazánk által közösen szervezett 1000 fős, az uniós források ellen tüntető »tömeget«”, majd az alábbi videót posztolta:

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a Kossuth téri beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Ezt követően kijelentette, „készen állunk arra, hogy megküzdjünk a hazánkért”, azt is kiemelve, hogy „mi hiába védjük a magyar–szerb határt, ha a spanyol és olasz partokon bejönnek a migránsok, aztán a paktum értelmében idehozzák őket”.

Szabó Gergő beszédében egy zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hogy Magyarországnak nem szabad belesétálnia a nyugati országok által felállított csapdába. Az eseményen felszólalt Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója is, aki elmondta, beláthatatlan következményei vannak a migrációnak – számolt be a magyarnemzet.hu.